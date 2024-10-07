Неустойчивая погода не оставляет Башкирию

Резкое потепление обещают специалисты во вторник, 8 октября. Несмотря на ночной дождь, днём погода будет относительно сухой. Если ночью столбики термометров упадут до +5°C… +10°C, то уже днём воздух разогреется до +18°C… +23°C, однако местами по региону синоптики допускают порывистый сильный ветер.