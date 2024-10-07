Нелегал дал взятку в Уфе

Posted 7 октября, 09:25
Published 7 октября, 09:25
Modified 7 октября, 09:28
Updated 7 октября, 09:28
Пребывающий в России нелегально 33-летний мужчина пытался подкупит сотрудника автоинспекции Уфы взяткой в ₽2 000. За эту сумму мигрант предложил сотруднику правопорядка закрыть глаза за нарушение федерального законодательства. Обстоятельства преступления рассказал руководитель ГАИ Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.
— Утром в воскресенье, 6 октября, на проспекте Октября в Уфе экипаж ГАИ остановил автомобиль «Дэу Нексия». Причиной для остановки иномарки стал то, что в салоне легкового автомобиля находились шестеро жителей ближнего зарубежья. Водителя «Дэу Нексии», 30-летнего мужчину, оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров. Автоинспекторы решили проверить документы пассажиров. Среди них оказался 33-летний иностранец без документов на право нахождения в России. Нелегальный мигрант предложил сотрудникам полиции «договориться на месте» и положил ₽2 000 на панель служебного автомобиля, — сообщает Владимир Севастьянов.
Автоинспекторы вызвали на место покушения на взятку оперативников. Нелегального мигранта увезли в отделение полиции. Теперь решается вопрос о возбуждении в отношении нелегала уголовного дела.