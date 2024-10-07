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Posted 7 октября, 09:25

Published 7 октября, 09:25

Modified 7 октября, 09:28

Updated 7 октября, 09:28

Нелегал дал взятку в Уфе

Нелегал дал взятку в Уфе

7 октября 2024, 09:25
Фото: Владимир Севастьянов
Автомобиль с явным перегрузом пассажирами остановили для проверки сотрудники ГАИ: внимание к машине обернулось неожиданными итогами и преступлением, сообщает руководитель ГАИ Республики Башкортостан Владимир Севастьянов в понедельник, 7 октября.

Пребывающий в России нелегально 33-летний мужчина пытался подкупит сотрудника автоинспекции Уфы взяткой в ₽2 000. За эту сумму мигрант предложил сотруднику правопорядка закрыть глаза за нарушение федерального законодательства. Обстоятельства преступления рассказал руководитель ГАИ Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.



— Утром в воскресенье, 6 октября, на проспекте Октября в Уфе экипаж ГАИ остановил автомобиль «Дэу Нексия». Причиной для остановки иномарки стал то, что в салоне легкового автомобиля находились шестеро жителей ближнего зарубежья. Водителя «Дэу Нексии», 30-летнего мужчину, оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров. Автоинспекторы решили проверить документы пассажиров. Среди них оказался 33-летний иностранец без документов на право нахождения в России. Нелегальный мигрант предложил сотрудникам полиции «договориться на месте» и положил ₽2 000 на панель служебного автомобиля, — сообщает Владимир Севастьянов.



Автоинспекторы вызвали на место покушения на взятку оперативников. Нелегального мигранта увезли в отделение полиции. Теперь решается вопрос о возбуждении в отношении нелегала уголовного дела.

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Фото: Владимир Севастьянов
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