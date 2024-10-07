Ковид в Башкирии резко пошёл в рост

Если верить данным министра, к октябрю 2024 года в Башкирии насчитывается порядка 1,7 тысячи активных носителей COVID-19. Между тем каждые сутки врачи регистрируют около 250 новых случаев инфицирования — такая динамика наблюдается с конца сентября. В больницах Республики Башкортостан под наблюдением врачей сейчас находятся 68 пациентов, заражённых «короной».