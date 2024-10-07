Ковид в Башкирии резко пошёл в рост

Posted 7 октября, 13:48
Published 7 октября, 13:48
Modified 7 октября, 18:44
Updated 7 октября, 18:44
Если верить данным министра, к октябрю 2024 года в Башкирии насчитывается порядка 1,7 тысячи активных носителей COVID-19. Между тем каждые сутки врачи регистрируют около 250 новых случаев инфицирования — такая динамика наблюдается с конца сентября. В больницах Республики Башкортостан под наблюдением врачей сейчас находятся 68 пациентов, заражённых «короной».
Ранее Mkset публиковал результаты опросы, из которого аналитики выяснили, что жители башкирской столицы боятся коронавируса не сильнее, чем вирус гриппа. Серьёзное беспокойство COVID-19 по-прежнему может вызвать менее чем у 1/10 части уфимцев.