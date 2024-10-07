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Posted 7 октября, 13:48

Published 7 октября, 13:48

Modified 7 октября, 18:44

Updated 7 октября, 18:44

Ковид в Башкирии резко пошёл в рост

Ковид в Башкирии резко пошёл в рост

7 октября 2024, 13:48
Фото: 1MI
Сюжет
Вакцинация
Исполняющий обязанности главы башкортостанского Минздрава Айрат Рахматуллин в понедельник, 7 октября, в ходе оперативного совещания с руководителем региона отчитался о динамике заболеваемости COVID-19 в Республике.

Если верить данным министра, к октябрю 2024 года в Башкирии насчитывается порядка 1,7 тысячи активных носителей COVID-19. Между тем каждые сутки врачи регистрируют около 250 новых случаев инфицирования — такая динамика наблюдается с конца сентября. В больницах Республики Башкортостан под наблюдением врачей сейчас находятся 68 пациентов, заражённых «короной».

COVID-19 перестали бояться в Уфе
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Ранее Mkset публиковал результаты опросы, из которого аналитики выяснили, что жители башкирской столицы боятся коронавируса не сильнее, чем вирус гриппа. Серьёзное беспокойство COVID-19 по-прежнему может вызвать менее чем у 1/10 части уфимцев.

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