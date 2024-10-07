Короткая рабочая неделя началась в Башкирии

Posted 7 октября, 07:30
Published 7 октября, 07:30
Modified 7 октября, 14:44
Updated 7 октября, 14:44
В октябре 2024 года жители региона смогут насладиться дополнительными выходными в связи с празднованием Дня Республики Башкортостан. Этот праздник выпадает на пятницу, 11 октября, что позволяет жителям региона отдохнуть три дня — с 11 по 13 октября.
Также в четверг, 10 октября, рабочий день будет сокращен на один час, что сделает переход к выходным ещё более плавным и приятным.
Важно отметить, что согласно статье 120 Трудового Кодекса Российской Федерации, нерабочий праздничный день 11 октября не будет включаться в число календарных дней отпуска. Это значит, что те, кто планирует взять отпуск, смогут воспользоваться этим днём без потери своих выходных.
В связи с праздниками, Минтранс Башкирии ввел изменения в работу электричек.
На праздничные дни назначены следующие пригородные поезда:
— №7425 Приютово (отпр. 12:18) — Абдулино (приб. 12:54)
— №7422 Абдулино (отпр. 15:00) — Приютово (приб. 15:34)
— №6422 Дема (отпр. 13:25) — Аша (приб. 15:42)
— №6405 Аша (отпр. 17:55) — Уфа (приб. 19:57)
— №7485/7486/7488 Уфа (отпр. 07:07) — Инзер (приб. 10:04, отпр. 10:46) — Белорецк (приб. 12:36)
— №7489/7491/7492 Белорецк (отпр. 17:33) — Инзер (приб. 19:11, отпр. 19:29) — Уфа (приб. 22:19)
К сожалению, некоторые поезда временно выводятся из графика:
— №7475/7476 Приуралье (отпр. 05:56) — Уфа (приб. 07:40)
— №7408 Раевка (отпр. 06:06) — Шакша (приб. 08:52)
— №6430 Дема (отпр. 07:15) — Шакша (приб. 08:00)
— №6431 Иглино (отпр. 08:17) — Уфа (приб. 09:04)
— №6429 Шакша (отпр. 09:37) — Дема (приб. 10:31)
— №6412 Дема (отпр. 13:25) — Улу-Теляк (приб. 15:21)
— №6434 Уфа (отпр. 16:49) — Шакша (приб. 17:18)
— №6435 Шакша (отпр. 17:40) — Дема (приб. 18:25)
— №6401 Улу-Теляк (отпр. 18:15) — Уфа (приб. 19:57)
— №7417 Дема (отпр. 21:26) — Раевка (приб. 23:21)
Время прибытия и отправления указано местное.