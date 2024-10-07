Короткая рабочая неделя началась в Башкирии

Важно отметить, что согласно статье 120 Трудового Кодекса Российской Федерации, нерабочий праздничный день 11 октября не будет включаться в число календарных дней отпуска. Это значит, что те, кто планирует взять отпуск, смогут воспользоваться этим днём без потери своих выходных.