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Posted 7 октября, 11:06

Published 7 октября, 11:06

Modified 7 октября, 11:09

Updated 7 октября, 11:09

ФСБ вскрыла канал нелегальной миграции в Башкирии

Канал приемки нелегалов шесть лет работал в Уфе

7 октября 2024, 11:06
Фото: mkset.ru

ФСБ вскрыла канал нелегальной миграции в Башкирии

Организаторы поставки неофициальной рабочей силы из стран Центральной Азии получили условные сроки, сообщает в понедельник, пресс-служба УФСБ России по Республике Башкортостан.

Кировский районный суд Уфы вынес приговор двум жителям Уфимского района Башкирии. Мужчин привлекли к уголовной отвественности за организацию нелегальной миграции в Уфе. Известно, что они поставляли гастарбайтеров на рынок труда в Башкирии в течение шести лет. Преступную схему вскрыли оперативники ФСБ.

— Жители Уфимского района, мужчины 39-ти и 54-х лет, в течение шести лет, с 2016 по 2022 годы, заключали фиктивные трудовые соглашения с выходцами из государств Центральной Азии. Недостоверные сведения позже передавали для регистрации нелегальных мигрантов. Известно, что так свое право на нахождение в России получили 132 иностранца, — указано в сообщении УФСБ России по Республике Башкортостан.

Суд вынес обвинительный приговор, но пока он не вступил в силу. Организаторы канала нелегальной миграции получили условные сроки — два года и три года, с испытательным годом.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Башкортостан
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