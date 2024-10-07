Канал приемки нелегалов шесть лет работал в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор двум жителям Уфимского района Башкирии. Мужчин привлекли к уголовной отвественности за организацию нелегальной миграции в Уфе. Известно, что они поставляли гастарбайтеров на рынок труда в Башкирии в течение шести лет. Преступную схему вскрыли оперативники ФСБ.



— Жители Уфимского района, мужчины 39-ти и 54-х лет, в течение шести лет, с 2016 по 2022 годы, заключали фиктивные трудовые соглашения с выходцами из государств Центральной Азии. Недостоверные сведения позже передавали для регистрации нелегальных мигрантов. Известно, что так свое право на нахождение в России получили 132 иностранца, — указано в сообщении УФСБ России по Республике Башкортостан.



Суд вынес обвинительный приговор, но пока он не вступил в силу. Организаторы канала нелегальной миграции получили условные сроки — два года и три года, с испытательным годом.