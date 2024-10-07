Ипотека в Уфе доступна только 14,3% семей

Республика Башкортостан оказалась на 35 строчке рейтинга регионов РФ по доступности ипотеки. Аналитики РИА Рейтинг подсчитали, что только 14,3% семей в Уфе и Башкирии могут позволить себе взять жилье под банковский кредит по рыночной ставке. А вот льготная ипотека в Башкирии и Уфе может улучшить жилищные условия гораздо большего числа ячеек общества. Так, льготные ставки по ипотеке могут осилить 32,4% семей в Республике Башкортостан. Эти процентные соотношения чуть лучше, чем картина по России, в целом.