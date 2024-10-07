Ипотека в Уфе доступна только 14,3% семей

Posted 7 октября, 07:50
Published 7 октября, 07:50
Modified 7 октября, 09:51
Updated 7 октября, 09:51
Республика Башкортостан оказалась на 35 строчке рейтинга регионов РФ по доступности ипотеки. Аналитики РИА Рейтинг подсчитали, что только 14,3% семей в Уфе и Башкирии могут позволить себе взять жилье под банковский кредит по рыночной ставке. А вот льготная ипотека в Башкирии и Уфе может улучшить жилищные условия гораздо большего числа ячеек общества. Так, льготные ставки по ипотеке могут осилить 32,4% семей в Республике Башкортостан. Эти процентные соотношения чуть лучше, чем картина по России, в целом.
В 2024 году наблюдается значительное сокращение как темпов, так и объемов предоставления ипотечных кредитов. По данным на сентябрь, только 13,4% семей в России могут позволить себе приобрести квартиру в кредит по текущим рыночным ставкам.
Лидирующие позиции в этом рейтинге занимают Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область, где более 35% семей способны взять в ипотеку двухкомнатное жилье. На противоположном конце списка располагаются Республика Крым, Севастополь и Республика Дагестан, где процентные показатели колеблются от 2,3% до 3,4%.
Вечный визави Башкирии, Татарстан, оказался на 47 строчке рейтинга. Там ипотека еще менее доступна населению, чем в Республике Башкортостан. Так, рыночная ипотека доступна 12% семей Казани и Татарии, льготная — 31%.