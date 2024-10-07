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Posted 7 октября, 07:50

Published 7 октября, 07:50

Modified 7 октября, 09:51

Updated 7 октября, 09:51

Башкирия заняла 35 место по доступности ипотеки

Ипотека в Уфе доступна только 14,3% семей

7 октября 2024, 07:50
Фото: mkset.ru

Башкирия заняла 35 место по доступности ипотеки

РИА Рейтинг представил данные отраслевого исследования по доступности рыночных и льготных кредитов на жилье в регионах России в 2024 году, сообщает в понедельник, 7 октября, РИА Новости.

Республика Башкортостан оказалась на 35 строчке рейтинга регионов РФ по доступности ипотеки. Аналитики РИА Рейтинг подсчитали, что только 14,3% семей в Уфе и Башкирии могут позволить себе взять жилье под банковский кредит по рыночной ставке. А вот льготная ипотека в Башкирии и Уфе может улучшить жилищные условия гораздо большего числа ячеек общества. Так, льготные ставки по ипотеке могут осилить 32,4% семей в Республике Башкортостан. Эти процентные соотношения чуть лучше, чем картина по России, в целом.

Ипотека под 35% стала реальностью
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В 2024 году наблюдается значительное сокращение как темпов, так и объемов предоставления ипотечных кредитов. По данным на сентябрь, только 13,4% семей в России могут позволить себе приобрести квартиру в кредит по текущим рыночным ставкам.

Лидирующие позиции в этом рейтинге занимают Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область, где более 35% семей способны взять в ипотеку двухкомнатное жилье. На противоположном конце списка располагаются Республика Крым, Севастополь и Республика Дагестан, где процентные показатели колеблются от 2,3% до 3,4%.

Вечный визави Башкирии, Татарстан, оказался на 47 строчке рейтинга. Там ипотека еще менее доступна населению, чем в Республике Башкортостан. Так, рыночная ипотека доступна 12% семей Казани и Татарии, льготная — 31%.

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