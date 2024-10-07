Ипотека для кадровых военных и выгода до 1 млн р участникам СВО от ГК «Жилой Квартал»

Свидетельство действительно в течении 6 месяцев с даты подписания. После окончания срока действия его необходимо оформлять заново. Для оформления свидетельства о праве на получение целевого жилищного займа (ЦЖЗ) военнослужащий-участник НИС должен подать рапорт на имя командира воинской части. После этого данные военного передадут в РУЖО, оттуда в Департамент жилищного обеспечения Минобороны, и только после — в ФГКУ «Росвоенипотека», где и оформляется само свидетельство.