mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября 2024, 12:17

Published 7 октября 2024, 12:17

Modified 7 октября 2024, 18:42

Updated 7 октября 2024, 18:42

Более 20 тысяч детей больны в Башкирии

7 октября 2024, 12:17

В Уфе запустили «Салют»

В Уфе состоялось открытие Республиканского детского реабилитационного комплекса «Салют», сообщает в понедельник, 7 октября, глава Башкортостана Радий Хабиров.

Центр был построен по просьбе родителей, которые искали место, где их дети c особенностями развития могли бы получить комплексную помощь. «Салют» объединил в себе медицину, социальные услуги и образование, что позволяет детям проходить диагностику, лечение и реабилитацию в одном месте. Как стало известно в регионе — более 20 тысяч особенных детей.

В новом комплексе работают опытные врачи, психологи и социальные работники. Здесь есть все необходимое: от бассейна и стоматологического кабинета до соляной шахты. Важно отметить, что центр также предоставляет поддержку родителям. Они могут рассчитывать на помощь и ресурсы, которые помогут им справляться с трудностями, связанными с воспитанием детей с ОВЗ.

Башкортостан уже имеет развитую инфраструктуру для работы с такими детьми: 23 реабилитационных центра и 36 коррекционных школ. Однако «Салют» станет флагманом этой работы.

Маткапитал увеличивают до ₽854000
Узнать подробнее
Читайте также:
Ялтинский форум переедет в УфуКанал приемки нелегалов шесть лет работал в УфеПервая красотка Уфы попала в больницу с финала «Мисс Россия 2024»
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Дети#Башкортостан#Россия#Образование#Социальная помощь#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здравоохранение#Радий Хабиров#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Родители#Врачи#Белебей#Лечение#Мелеуз#Бассейн#Салют#Реабилитация#Диагностика#ОВЗ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика