Выбираем, как отметить новый 2025 год в Башкирии

Posted 6 октября, 05:26
Published 6 октября, 05:26
Modified 6 октября, 12:42
Updated 6 октября, 12:42
Традиционно россиян ждут длинные новогодние выходные. В 2025-м они продлятся с 1 по 8 января включительно, а первая рабочая неделя будет состоять всего из двух дней: 9 и 10 января.
Чем же заняться в эти дни, чтобы отдохнуть с пользой для здоровья и вернуться полным сил и положительных впечатлений? Где отдохнуть на новогодние праздники в Башкирии? Где арендовать дом на новогодние праздники в Уфе? Мы рассмотрели несколько вариантов, как провести выходные дни в Башкирии семьям с детьми. Цены на отдых, к сожалению, неприятно удивили.
В рейтинге лучших санаториев республики числятся: Якты-куль, Красноусольск, Ассы, Юматово, Танып, Карагай, Юбилейный, Янган-Тау, Ай.
Расположенные в экологически чистых местах, с развитой инфраструктурой, бассейнами и индивидуальными особенностями. Прекрасная возможность отдохнуть и укрепить здоровье.
Но во многих санаториях на дату 31.12.2024 по 07.01.2025 — свободных мест уже нет. А, например, в санатории Юбилейный в Абзелиловском р-не, новогодний уикенд и зимние каникулы — обойдутся в сумму от 85 400 руб на двух взрослых. Сюда входят: Стандартный 2-ух местный номер, завтрак. Тариф не предполагает лечение. Отдых с трёхразовым питанием стоит — 103 600 руб.
Любители активного отдыха в новогодние праздники едут на горнолыжные трассы. Благо, в Башкирии достаточно популярных лыжных курортов, с трассами как для опытных спортсменов, так для начинающих и для детей.
ГЛЦ «Абзаково», ГЛЦ «Банное», ГКЦ «Мраткино», ГЛК «Кандры-куль», Центр отдыха «Павловский парк» и многие другие выбор большой. Можно съездить покататься на 1 день, а если пожить несколько, то затраты значительно возрастут. Проживание на горнолыжном курорте, питание, прокат горнолыжного оборудования, инструктор, и оплата самого катания на склонах
Многие считают Абзаково местом для горнолыжников и сноубордистов, но даже если вы не катаетесь развлечений для взрослых и детей здесь достаточно: аквапарк, зоопарк, боулинг, биллиард, катание на тюбингах и катание на зимних картингах, детские площадки, «Хаски-город» и многое другое. Бюджетным такой вид отдыха назвать нельзя. Да и цены на даты от 31 декабря по 7 января гостиницы при горнолыжных курортах накручивают в 3 раза.
В оставшемся свободным на сегодняшний день номере в гостиницы «Горки» для двух взрослых и двух детей цена 15 980 руб. сутки.
«Павловский парк» — Продумана трехдневная новогодняя программа (три дня и две ночи) «Встреча нового года 2025». Стандартный номер двухместный номер, завтрак и новогодний банкет обойдется семье с одним ребенком в 34 500 ₽. « Люкс» и «Улучшенный люкс» — 68 500 и 70 500 ₽. Стоимость дополнительного места во всех видах номеров — 10600 ₽. Стоимость также меняться в связи с оплатой завтраков и пакета «Новогодний банкет»/«Детский Новогодний банкет». Дети до 5 лет, без предоставления дополнительного места (дополнительная подушка, одеяло, комплект постельного белья, завтрак), проживают бесплатно.
Три праздничных дня отдыха в ФОК «Звездный», судя по заявленным ранее ценникам на сайте, могли бы обойтись в 22 тысячи рубле на двоих взрослых. Проживание детей от 0 до 7-ми лет бесплатно (без предоставления отдельного спального места). Но свободных мест номеров на Новый год уже нет. Места на первые числа января еще в наличии. Цены чуть выше обычных.
Парк отдыха Ильмурзино — новогодний тариф стоит 24 тысячи рублей за номер на 2 дня для двух взрослых, за детей придется доплатить по одной тысяче рублей. Банкет 31 декабря обойдется в 7 тысяч взрослым и 5 тысяч на детей.
Можно провести время в гостевом доме. На популярных интернет-площадках много предложений по разным ценам. Но, к сожалению, демократичных цен за приличный дом нет.
Еще одно предложение в сети — индивидуальный зимний тур по Башкирии за 86 тысяч рублей за 6 дней.
Почему цены на отдых из года в год становится дороже?
Владельцы объясняют рост цен удорожанием продуктов питания, коммунальных платежей, повышением заработной платы персонала, инфляцией. Но молчат, о неудержимом желании заработать на новый год, повышая ценник в три и даже четыре раза. Хотя, судя по тому, что в начале октября уже нет свободных мест спрос даже при такой стоимости рождает предложения.