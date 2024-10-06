В Уфе спасли сбитую машиной белку

Posted 6 октября, 03:53
Published 6 октября, 03:53
Modified 6 октября, 03:55
Updated 6 октября, 03:55
Грызуна с травмами в тяжёлом состоянии привезли для оказания помощи 19 сентября. Как рассказали в центре, переломов бельчонок не получил, однако сильно харкал кровью. Ветеринары оказали зверьку всю необходимую помощь, что стоило специалистам больших усилий.
Изначально отпустить его планировали уже на следующий день, однако из-за странного поведения бельчонка его решили подержать подольше. В конце концов, здоровый зверёк был отпущен на волю в «парке Гафури».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии смогли найти новый дом для кота, жестоко замученного школьником.