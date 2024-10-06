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Posted 6 октября, 03:53

Published 6 октября, 03:53

Modified 6 октября, 03:55

Updated 6 октября, 03:55

В Уфе спасли сбитую машиной белку

В Уфе спасли сбитую машиной белку

6 октября 2024, 03:53
Фото: freepik.com
В уфимском центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф» в конце сентября спасли бельчонка, едва не погибшего под колёсами автомобиля, отчитались на ресурсах ЦРЖД в Telegram.

Грызуна с травмами в тяжёлом состоянии привезли для оказания помощи 19 сентября. Как рассказали в центре, переломов бельчонок не получил, однако сильно харкал кровью. Ветеринары оказали зверьку всю необходимую помощь, что стоило специалистам больших усилий.

Изначально отпустить его планировали уже на следующий день, однако из-за странного поведения бельчонка его решили подержать подольше. В конце концов, здоровый зверёк был отпущен на волю в «парке Гафури».

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии смогли найти новый дом для кота, жестоко замученного школьником.

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