В Уфе пустят новый автобусный маршрут по скандальной улице

В ходе встречи, как гласит публикация чиновники, обсуждались «промежуточные итоги работы» по возведению развязки улиц Рыленко и Пугачёва. Кроме того, поднимался вопрос о запуске нового автобусного маршрута через улицу Рыленко, а также создании пешеходного перехода через проезжую часть.