В Уфе пустят новый автобусный маршрут по скандальной улице

Posted 6 октября, 04:35
Published 6 октября, 04:35
Modified 6 октября, 04:37
Updated 6 октября, 04:37
В ходе встречи, как гласит публикация чиновники, обсуждались «промежуточные итоги работы» по возведению развязки улиц Рыленко и Пугачёва. Кроме того, поднимался вопрос о запуске нового автобусного маршрута через улицу Рыленко, а также создании пешеходного перехода через проезжую часть.
Отметим, ранее чиновники отчитывались о том как организованы маршруты для школьников в районе новой дороги.
Напомним, многострадальную улицу Рыленко и развязку дороги с улицей Пугачёва открыли в Уфе во вторник, 1 октября. Путепровод, согласно обещаниям властей, должен прослужить ещё как минимум полвека.