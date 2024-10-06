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Posted 6 октября, 04:35

Published 6 октября, 04:35

Modified 6 октября, 04:37

Updated 6 октября, 04:37

В Уфе пустят новый автобусный маршрут по скандальной улице

В Уфе пустят новый автобусный маршрут по скандальной улице

6 октября 2024, 04:35
Фото: Илвир Нурдавлятов / Telegram
В Кузнецовском затоне прошёл очередной сход чиновников с местными жителями из-за «Южных ворот», о встрече отчитался глава администрации Кировского района города Илвир Нурдавлятов.

В ходе встречи, как гласит публикация чиновники, обсуждались «промежуточные итоги работы» по возведению развязки улиц Рыленко и Пугачёва. Кроме того, поднимался вопрос о запуске нового автобусного маршрута через улицу Рыленко, а также создании пешеходного перехода через проезжую часть.

Отметим, ранее чиновники отчитывались о том как организованы маршруты для школьников в районе новой дороги.

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Напомним, многострадальную улицу Рыленко и развязку дороги с улицей Пугачёва открыли в Уфе во вторник, 1 октября. Путепровод, согласно обещаниям властей, должен прослужить ещё как минимум полвека.

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