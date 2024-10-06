В Уфе ищут согласных работать за ₽150000

Так, первое место в рейтинге администрация региональной столицы отдала вакансии главного бухгалтера — соикателю обещают платить от ₽150 тысяч в месяц. Оператор по добыче газа и нефти в Республике может зарабатывать от ₽128 тысяч. Кроме того, ₽100-150 тысяч ждут согласных работать системным аналитиком.