В Уфе ищут согласных работать за ₽150000

Posted 6 октября, 14:18
Published 6 октября, 14:18
Modified 6 октября, 16:19
Updated 6 октября, 16:19
Так, первое место в рейтинге администрация региональной столицы отдала вакансии главного бухгалтера — соикателю обещают платить от ₽150 тысяч в месяц. Оператор по добыче газа и нефти в Республике может зарабатывать от ₽128 тысяч. Кроме того, ₽100-150 тысяч ждут согласных работать системным аналитиком.
Среди других интереснвх вакансий — инженер-технолог в электроэнергетика (₽90 тысяч). инженер-энергетик (₽80 тысяч) и мастер мебельного производства (₽80 тысяч).
Ранее Mkset публиковал результаты исследования Росстата, в котором аналитики выяснили уровень зарплат в Республике Башкортостан. Этот показатель в регионе оказался ниже, чем у соседнего Татарстана.