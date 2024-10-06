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Posted 6 октября, 14:18

Published 6 октября, 14:18

Modified 6 октября, 16:19

Updated 6 октября, 16:19

Доходные вакансии назвали в Уфе

В Уфе ищут согласных работать за ₽150000

6 октября 2024, 14:18
Фото: 1MI

Доходные вакансии назвали в Уфе

Стали известны лучшие вакансии в столице Башкирии — еженедельным топом работодателей поделилась уфимская мэрия.

Так, первое место в рейтинге администрация региональной столицы отдала вакансии главного бухгалтера — соикателю обещают платить от ₽150 тысяч в месяц. Оператор по добыче газа и нефти в Республике может зарабатывать от ₽128 тысяч. Кроме того, ₽100-150 тысяч ждут согласных работать системным аналитиком.

Среди других интереснвх вакансий — инженер-технолог в электроэнергетика (₽90 тысяч). инженер-энергетик (₽80 тысяч) и мастер мебельного производства (₽80 тысяч).

Уфимцы получают меньше казанцев
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Ранее Mkset публиковал результаты исследования Росстата, в котором аналитики выяснили уровень зарплат в Республике Башкортостан. Этот показатель в регионе оказался ниже, чем у соседнего Татарстана.

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