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Posted 6 октября, 04:45

Published 6 октября, 04:45

Modified 6 октября, 12:42

Updated 6 октября, 12:42

Новую мечеть открыли в Уфе

Новую мечеть открыли в Уфе

6 октября 2024, 04:45
Фото: Рустем Хамитов / Vk
В деревне Старые Турбаслы — населённом пункте в черте башкирской столицы — в торжественной обстановке утром субботы, 5 октября, открылись двери нового мусульманского религиозного объекта,

Как отчитался у себя на ресурсах глава Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов, новая мечеть «Махалля» должна будет стать «важным духовным центром», а также «источником просвещения <…>, гуманистических идей <…>, ценностей истинного ислама» и местом для «воспитания <…> патриотов».

Отметим, что мечеть начали возводить около 13 лет назад — ещё в 2011 году. С инициативой об открытии религиозного объекта выступил тогда глава местной духовной общины.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе нашли застройщика для квартала вокруг мечети-долгостроя «Ар-Рахим».

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