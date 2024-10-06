Новую мечеть открыли в Уфе

Posted 6 октября, 04:45
Published 6 октября, 04:45
Modified 6 октября, 12:42
Updated 6 октября, 12:42
Как отчитался у себя на ресурсах глава Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов, новая мечеть «Махалля» должна будет стать «важным духовным центром», а также «источником просвещения <…>, гуманистических идей <…>, ценностей истинного ислама» и местом для «воспитания <…> патриотов».
Отметим, что мечеть начали возводить около 13 лет назад — ещё в 2011 году. С инициативой об открытии религиозного объекта выступил тогда глава местной духовной общины.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе нашли застройщика для квартала вокруг мечети-долгостроя «Ар-Рахим».