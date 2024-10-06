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Posted 6 октября, 15:18

Published 6 октября, 15:18

Modified 6 октября, 16:19

Updated 6 октября, 16:19

Торатау включат в список ЮНЕСКО

Куда поехать в Башкирии

6 октября 2024, 15:18
Фото: Андрей Наzаров / Telegram

Торатау включат в список ЮНЕСКО

Сюжет
Отдых
Башкортостанские чиновники зазывают в поездки по региону — и. о. премьер-министра Республики Андрей Назаров в воскресенье, 6 октября, похвастался развитием внутреннего туризма в Башкирии на своих личных ресурсах.

В публикации глава регионального Кабмина Андрей Назаров упомянул прогнозы синоптиков Росгидрометцентра, согласно которым практически весь октябрь в Башкирии будет сохраняться тёплая погода.

По мнению Назарова, это говорит о возможности и дальше планировать турпоездки по Республики в места, где отдыхающие чаще всего бывают летом. Руководитель правительства также упомянул, что в такие время года и погоду Башкортостан «прекрасен для самого взыскательного путешественника».

Прежде всего, в публикации Назаров разрекламировал природные парки Республики. В частности, премьер-министр упомянул, что на развитие одних только парков Янган-Тау и Торатау из бюджета ранее направили порядка ₽600 млн. Отдельным поводом для гордости Назаров счёл и то, что даже дождливые июль и август не остановили турпоток к природным зонам.

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Отметим, что ранее Авиалесоохрана делилась тревожным прогнозом на октябрь в Приволжском федеральном округе и Башкирии.

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