Куда поехать в Башкирии

Posted 6 октября, 15:18
Published 6 октября, 15:18
Modified 6 октября, 16:19
Updated 6 октября, 16:19
В публикации глава регионального Кабмина Андрей Назаров упомянул прогнозы синоптиков Росгидрометцентра, согласно которым практически весь октябрь в Башкирии будет сохраняться тёплая погода.
По мнению Назарова, это говорит о возможности и дальше планировать турпоездки по Республики в места, где отдыхающие чаще всего бывают летом. Руководитель правительства также упомянул, что в такие время года и погоду Башкортостан «прекрасен для самого взыскательного путешественника».
Прежде всего, в публикации Назаров разрекламировал природные парки Республики. В частности, премьер-министр упомянул, что на развитие одних только парков Янган-Тау и Торатау из бюджета ранее направили порядка ₽600 млн. Отдельным поводом для гордости Назаров счёл и то, что даже дождливые июль и август не остановили турпоток к природным зонам.
Отметим, что ранее Авиалесоохрана делилась тревожным прогнозом на октябрь в Приволжском федеральном округе и Башкирии.