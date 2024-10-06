Куда поехать в Башкирии

По мнению Назарова, это говорит о возможности и дальше планировать турпоездки по Республики в места, где отдыхающие чаще всего бывают летом. Руководитель правительства также упомянул, что в такие время года и погоду Башкортостан «прекрасен для самого взыскательного путешественника».