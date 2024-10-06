Из Google Play удалили приложение для отслеживания дронов

Само приложение предназначено для экстренного реагирования на появление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Разработчики уже заявили, что для пользователей будет разработана браузерная версия приложения. Так или иначе, приложение остаётся доступным в каталогах RuStore и AppGallery.