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Posted 6 октября, 05:12

Published 6 октября, 05:12

Modified 6 октября, 05:15

Updated 6 октября, 05:15

Из Google Play удалили приложение для отслеживания дронов

Из Google Play удалили приложение для отслеживания дронов

6 октября 2024, 05:12
Фото: 1MI
Компания Google удалила из фирменного магазина приложений для Android программу «Радар.Нф», сообщают пользователи мобильных устройств.

Само приложение предназначено для экстренного реагирования на появление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Разработчики уже заявили, что для пользователей будет разработана браузерная версия приложения. Так или иначе, приложение остаётся доступным в каталогах RuStore и AppGallery.

При попытке найти приложение в Google Play пользователи получают ответ о том, что для скачивания оно более недоступно.

Фото: скриншот Google Play

Ранее Mkset подробно рассказывал о том, как можно купить билеты на электрички через Telegram-бота «РЖД» после удаления приложения компании из AppStore.

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