Из Google Play удалили приложение для отслеживания дронов

Posted 6 октября, 05:12
Published 6 октября, 05:12
Modified 6 октября, 05:15
Updated 6 октября, 05:15
Само приложение предназначено для экстренного реагирования на появление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Разработчики уже заявили, что для пользователей будет разработана браузерная версия приложения. Так или иначе, приложение остаётся доступным в каталогах RuStore и AppGallery.
При попытке найти приложение в Google Play пользователи получают ответ о том, что для скачивания оно более недоступно.
Ранее Mkset подробно рассказывал о том, как можно купить билеты на электрички через Telegram-бота «РЖД» после удаления приложения компании из AppStore.