Четыре дня зимы ждут Башкирию осенью

Posted 6 октября, 10:30
Published 6 октября, 10:30
Modified 6 октября, 10:32
Updated 6 октября, 10:32
Согласно прогнозам синоптиков, снег в Уфе и Башкирии впервые появится в субботу, 26 октября. Дополнительные снежные осадки ожидаются 29, 30 и 31 октября.
Хотя на этих днях снежный покров не сформируется и выпавший снег быстро растает, гололед на дорогах может стать проблемой для автомобилистов. Водителям советуют в это время заменить летние шины на зимние. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, рекомендуется к концу октября установить шипованную резину. Кроме того, важно помнить о необходимости очистки автомобилей от снега и льда перед началом поездки. Это поможет улучшить видимость и предотвратить неожиданные инциденты на дороге. Водителям следует также планировать свои маршруты с учетом погодных условий и возможных заторов, так как снег может создавать дополнительные сложности в движении.
Специалисты синоптических прогнозов ожидают, что устойчивый снежный покров в Республике Башкортостан и Уфе образуется к середине ноября.