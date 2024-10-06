Четыре дня зимы ждут Башкирию осенью

Хотя на этих днях снежный покров не сформируется и выпавший снег быстро растает, гололед на дорогах может стать проблемой для автомобилистов. Водителям советуют в это время заменить летние шины на зимние. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, рекомендуется к концу октября установить шипованную резину. Кроме того, важно помнить о необходимости очистки автомобилей от снега и льда перед началом поездки. Это поможет улучшить видимость и предотвратить неожиданные инциденты на дороге. Водителям следует также планировать свои маршруты с учетом погодных условий и возможных заторов, так как снег может создавать дополнительные сложности в движении.