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Posted 6 октября, 10:30

Published 6 октября, 10:30

Modified 6 октября, 10:32

Updated 6 октября, 10:32

Четыре дня зимы ждут Башкирию осенью

Четыре дня зимы ждут Башкирию осенью

6 октября 2024, 10:30
Фото: mkset.ru
В Башкортостане и Уфе метеорологи объявили дату первого снега.

Согласно прогнозам синоптиков, снег в Уфе и Башкирии впервые появится в субботу, 26 октября. Дополнительные снежные осадки ожидаются 29, 30 и 31 октября.

Хотя на этих днях снежный покров не сформируется и выпавший снег быстро растает, гололед на дорогах может стать проблемой для автомобилистов. Водителям советуют в это время заменить летние шины на зимние. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, рекомендуется к концу октября установить шипованную резину. Кроме того, важно помнить о необходимости очистки автомобилей от снега и льда перед началом поездки. Это поможет улучшить видимость и предотвратить неожиданные инциденты на дороге. Водителям следует также планировать свои маршруты с учетом погодных условий и возможных заторов, так как снег может создавать дополнительные сложности в движении.

Специалисты синоптических прогнозов ожидают, что устойчивый снежный покров в Республике Башкортостан и Уфе образуется к середине ноября.

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