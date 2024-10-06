«Авито Работа» запускает новый проект «Рабочий (х)ор»

Posted 6 октября, 05:00
Published 6 октября, 05:00
Modified 6 октября, 05:00
Updated 6 октября, 05:00
Авторы проекта предлагают работодателям и рекрутерам способы избавления от стресса и освобождения энергии для поиска новых сотрудников на платформе «Авито Работа».
По информации сервиса, в третьем квартале текущего года количество открытых вакансий увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с растущей потребностью в кадрах компании ежедневно сталкиваются с различными трудностями: нехваткой опытных и квалифицированных специалистов, конкуренцией за работников с другими организациями, поиском новых подходов по взаимодействию с молодежью и многими другими аспектами. Эти проблемы могут вести к снижению продуктивности и возникновению стресса. Тем не менее напряжение можно преобразовать в энергию для новых достижений и поиска кадров. Инициатива «Рабочий (х)ор» предлагает поддержку в этой трансформации, используя советы профессиональных психологов.
Платформа «Авито Работа» разработала специальный сайт, на котором представила инструменты для управления накопившимся стрессом. На этой странице пользователи найдут рекомендации по технике крика, «орный» стикерпак в Telegram, отражающий повседневные ситуации HR-специалистов, а также карту Москвы с местами, где можно покричать и выпустить негативные эмоции. Основная идея кампании: «Хочется кричать от HR-вопросов? Кричите! А затем превращайте эмоции в отклики на „Авито Работе“».
Чтобы показать концепцию проекта, организаторы представили музыкальный клип, в котором изображены HR-менеджеры и владельцы малого бизнеса, преодолевающие сложности найма в условиях дефицита кандидатов. В сюжете видео герои встречаются в поле, где могут выплеснуть свои эмоции и поделиться собственным опытом. Музыкальная основа ролика — тематическая композиция «Крик души», отражающая актуальные проблемы в сфере подбора персонала, знакомые многим профессионалам в рекрутинге и развитии сотрудников. Полную версию клипа можно найти на сайте проекта, а трек «Рабочий (х)ор» доступен на сервисах «VK Музыка» и «Яндекс Музыка».
По словам директора по маркетингу «Авито Работы» Никиты Макарова, сегодня рынок труда претерпевает значительные изменения, поэтому рекрутеры и предприниматели ищут новые подходы к привлечению и удержанию специалистов. Приспособление к новым условиям — это трудный и требующий времени процесс. Платформа по поиску сотрудников получает информацию о трудностях клиентов и создает эффективные решения, но также стремится предоставить эмоциональную поддержку в напряженных условиях рынка. Идея проекта «Рабочий (х)ор» возникла из этого желания: «Авито Работа» упрощает процесс поиска сотрудников, предлагая при этом способы справиться с усталостью и негативными эмоциями.