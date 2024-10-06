«Авито Работа» запускает новый проект «Рабочий (х)ор»

По информации сервиса, в третьем квартале текущего года количество открытых вакансий увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с растущей потребностью в кадрах компании ежедневно сталкиваются с различными трудностями: нехваткой опытных и квалифицированных специалистов, конкуренцией за работников с другими организациями, поиском новых подходов по взаимодействию с молодежью и многими другими аспектами. Эти проблемы могут вести к снижению продуктивности и возникновению стресса. Тем не менее напряжение можно преобразовать в энергию для новых достижений и поиска кадров. Инициатива «Рабочий (х)ор» предлагает поддержку в этой трансформации, используя советы профессиональных психологов.