В Уфе закрывают Шакшинский мост

Как сообщал Mkset, очередное закрытие моста запланировали на 20 октября. Проезд по переправе будет невозможен до 21 ноября. В этот период на путепроводе собираются заниматься сваркой двух частей сооружения. Провести такие работы, когда по мосту ездят машины, практически невозможно из-за динамических нагрузок, объясняют власти.