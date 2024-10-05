В Уфе закрывают Шакшинский мост

Posted 5 октября, 17:25
Published 5 октября, 17:25
Modified 5 октября, 17:27
Updated 5 октября, 17:27
В ходе него обсуждалось закрытие многострадального Шакшинского моста. В заседании, как отчитался чиновник, принимали участие все организации и предприятия-подрядчики, занимающиеся ремонтом путепровода.
Как сообщал Mkset, очередное закрытие моста запланировали на 20 октября. Проезд по переправе будет невозможен до 21 ноября. В этот период на путепроводе собираются заниматься сваркой двух частей сооружения. Провести такие работы, когда по мосту ездят машины, практически невозможно из-за динамических нагрузок, объясняют власти.
Напомним, в последний раз закрытие путепровода на две недели вызвало в городе — по мнению уфимцев — транспортный коллапс.