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Posted 5 октября, 17:25

Published 5 октября, 17:25

Modified 5 октября, 17:27

Updated 5 октября, 17:27

В Уфе закрывают Шакшинский мост

В Уфе закрывают Шакшинский мост

5 октября 2024, 17:25
Фото: Газизьян Ахмедьянов / Telegram
В столице Башкирии в субботу, 5 октября, прошло заседание оперативного штаба по ремонту переправы через реку Уфу, сообщил глава администрации Калининского района города Газизьян Ахмедьянов.

В ходе него обсуждалось закрытие многострадального Шакшинского моста. В заседании, как отчитался чиновник, принимали участие все организации и предприятия-подрядчики, занимающиеся ремонтом путепровода.

Как сообщал Mkset, очередное закрытие моста запланировали на 20 октября. Проезд по переправе будет невозможен до 21 ноября. В этот период на путепроводе собираются заниматься сваркой двух частей сооружения. Провести такие работы, когда по мосту ездят машины, практически невозможно из-за динамических нагрузок, объясняют власти.

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Напомним, в последний раз закрытие путепровода на две недели вызвало в городе — по мнению уфимцев — транспортный коллапс.

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