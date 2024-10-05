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Posted 5 октября, 04:27

Published 5 октября, 04:27

Modified 5 октября, 04:29

Updated 5 октября, 04:29

В Уфе из-за мечети перекроют улицу

В Уфе из-за мечети перекроют улицу

5 октября 2024, 04:27
Фото: Google Maps
Новые транспортные ограничения введут в башкирской столице из-за открытия религиозного объекта, проинформировали в мэрии города.

Речь идёт о мечети «Махалля» в селе Старые Турбаслы, которое расположено в черте Уфы. В связи с церемонией открытия объекта транспорту будет недоступен проезд от Советской, 33 до перекрёстка с центральной улицей посёлка.

Вводятся ограничения в субботу, 5 октября, на несколько часов — с 11:00 до 14:00, сообщили в мэрии. Администрация городского округа дежурно попросила водителей отнестись к перекрытиям с пониманием и заранее выбрать другой маршрут.

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Ранее Mkset сообщал об установке новых камер фиксации нарушений ПДД в столице Башкирии.

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