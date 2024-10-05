В Уфе из-за мечети перекроют улицу

Posted 5 октября, 04:27
Published 5 октября, 04:27
Modified 5 октября, 04:29
Updated 5 октября, 04:29
Речь идёт о мечети «Махалля» в селе Старые Турбаслы, которое расположено в черте Уфы. В связи с церемонией открытия объекта транспорту будет недоступен проезд от Советской, 33 до перекрёстка с центральной улицей посёлка.
Вводятся ограничения в субботу, 5 октября, на несколько часов — с 11:00 до 14:00, сообщили в мэрии. Администрация городского округа дежурно попросила водителей отнестись к перекрытиям с пониманием и заранее выбрать другой маршрут.