В РФ прошло регистрацию отечественное средство для лечения ожирения

По информации РИА Новости, создание препарата велось в рамках работ по импортозамещению. Полный цикл изготовления данного средства — от сырья до потребительской формы — ведется на отечественной производственной линии. Уже в ближайшее время препарат будет доступен россиянам. Первые партии поступят в аптеки в конце этого года.