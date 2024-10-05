В РФ прошло регистрацию отечественное средство для лечения ожирения

Posted 5 октября, 13:03
Published 5 октября, 13:03
Modified 7 октября, 12:24
Updated 7 октября, 12:24
По информации РИА Новости, создание препарата велось в рамках работ по импортозамещению. Полный цикл изготовления данного средства — от сырья до потребительской формы — ведется на отечественной производственной линии. Уже в ближайшее время препарат будет доступен россиянам. Первые партии поступят в аптеки в конце этого года.
Препарат, названный «Велгия», вошёл в серию продуктов компании, которая предназначена для пациентов с такими метаболическими нарушениями, как лишний вес и диабет второго типа. Компания «Промомед» уже наладила производство препарата, чтобы снабжать пациентов необходимой терапией.