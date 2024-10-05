Уфу лишили елей

Posted 5 октября, 17:55
Published 5 октября, 17:55
Modified 5 октября, 17:57
Updated 5 октября, 17:57
Речь идёт о двух елях в районе Советской площади — перед зданием Минсельхоза Республики Башкортостан. Как пояснил чиновник, деревья пришли в аварийное состояние и могли угрожать здоровью и жизни прохожих. Действия властей вызвали как положительные, так и крайне недовольные отзывы.
— Наконец-то заменят, очень портили своим видом Советскую площадь.
— Представляли угрозу безопасности? Для кого? Там люди не ходят!
Так или иначе, власти обещают вскоре высадить новые здоровые деревья и поблагодарили горожан за понимание.
Ранее массовую вырубку деревьев чиновники проводили в других частях центра Уфы. Вместо них в столице Башкирии собираются высадить множество лип.