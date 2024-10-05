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Posted 5 октября, 17:55

Published 5 октября, 17:55

Modified 5 октября, 17:57

Updated 5 октября, 17:57

Уфу лишили елей

Уфу лишили елей

5 октября 2024, 17:55
Фото: Илвир Нурдавлятов / Telegram
В столице Башкирии снова спилили «опасные» зелёные насаждения, отчитался глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов у себя на ресурсах.

Речь идёт о двух елях в районе Советской площади — перед зданием Минсельхоза Республики Башкортостан. Как пояснил чиновник, деревья пришли в аварийное состояние и могли угрожать здоровью и жизни прохожих. Действия властей вызвали как положительные, так и крайне недовольные отзывы.

— Наконец-то заменят, очень портили своим видом Советскую площадь.
— Представляли угрозу безопасности? Для кого? Там люди не ходят!

Так или иначе, власти обещают вскоре высадить новые здоровые деревья и поблагодарили горожан за понимание.

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Ранее массовую вырубку деревьев чиновники проводили в других частях центра Уфы. Вместо них в столице Башкирии собираются высадить множество лип.

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