Уфу лишили елей

Речь идёт о двух елях в районе Советской площади — перед зданием Минсельхоза Республики Башкортостан. Как пояснил чиновник, деревья пришли в аварийное состояние и могли угрожать здоровью и жизни прохожих. Действия властей вызвали как положительные, так и крайне недовольные отзывы.