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Posted 5 октября, 07:47

Published 5 октября, 07:47

Modified 5 октября, 07:49

Updated 5 октября, 07:49

Уфимские прокуроры получили нагоняй за посаженного школьника

Уфимские прокуроры получили нагоняй за посаженного школьника

5 октября 2024, 07:47
Фото: 1MI
Сюжет
Дело Кости Носырева
Генпрокуратура провела внутреннюю проверку после незаконного осуждения несовершеннолетнего уфимца, стало известно Mkset от собственного источника.

Напомним, житель башкирской столицы Константин Носырев, будучи тогда 15-летним, получил срок по статье о незаконном обороте запрещённых веществ. Школьник вместе со своей матерью пытался подработать «наркокурьером» и был задержан. Статья, которую инкриминировали Носыреву, предполагает ответственность с 16 лет, при этом самому подростку на момент ареста не исполнилось и пятнадцати. На протяжении почти двух лет судьи, следователи и прокуроры «не замечали» грубейшей ошибки.

Mkset внимательно следит за делом Носырева — хронологию событий читайте в соответствующем сюжете.

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Из постановления генпрокуратуры (документ имеется в распоряжении редакции Mkset) следует, что сотрудники надзорного ведомства за ненадлежащую работу отделались строгими выговорами. Среди них — зампрокурора Башкирии Руслан Абзалетдинов, начальник шестого отдела кассационно-надзорного управления Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Андрей Коннов, а также бывший прокурор Дёмского района Уфы Артур Ахмалетдинов, который сейчас руководит Управлением по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области.

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