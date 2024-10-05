Уфимские прокуроры получили нагоняй за посаженного школьника

Posted 5 октября, 07:47
Published 5 октября, 07:47
Modified 5 октября, 07:49
Updated 5 октября, 07:49
Напомним, житель башкирской столицы Константин Носырев, будучи тогда 15-летним, получил срок по статье о незаконном обороте запрещённых веществ. Школьник вместе со своей матерью пытался подработать «наркокурьером» и был задержан. Статья, которую инкриминировали Носыреву, предполагает ответственность с 16 лет, при этом самому подростку на момент ареста не исполнилось и пятнадцати. На протяжении почти двух лет судьи, следователи и прокуроры «не замечали» грубейшей ошибки.
Mkset внимательно следит за делом Носырева — хронологию событий читайте в соответствующем сюжете.
Из постановления генпрокуратуры (документ имеется в распоряжении редакции Mkset) следует, что сотрудники надзорного ведомства за ненадлежащую работу отделались строгими выговорами. Среди них — зампрокурора Башкирии Руслан Абзалетдинов, начальник шестого отдела кассационно-надзорного управления Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Андрей Коннов, а также бывший прокурор Дёмского района Уфы Артур Ахмалетдинов, который сейчас руководит Управлением по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области.