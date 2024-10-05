Уфимские прокуроры получили нагоняй за посаженного школьника

Напомним, житель башкирской столицы Константин Носырев, будучи тогда 15-летним, получил срок по статье о незаконном обороте запрещённых веществ. Школьник вместе со своей матерью пытался подработать «наркокурьером» и был задержан. Статья, которую инкриминировали Носыреву, предполагает ответственность с 16 лет, при этом самому подростку на момент ареста не исполнилось и пятнадцати. На протяжении почти двух лет судьи, следователи и прокуроры «не замечали» грубейшей ошибки.