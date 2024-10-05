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Posted 5 октября, 08:51

Published 5 октября, 08:51

Modified 5 октября, 08:53

Updated 5 октября, 08:53

Спасатели назвали самые опасные места Башкирии

Спасатели назвали самые опасные места Башкирии

5 октября 2024, 08:51
Фото: 1MI
В Госкомитете Республики Башкортостан по ЧС рассказали, на каких маршрутах региона чаще всего теряются туристы.

Так, одним из мест, чаще всего пополняющим статистику сгинувших отдыхающих, являются Айгирские скалы. Нередко искать заплутавших туристов спасателям приходится и на горе Юрактау, а также на синих скалах. Ещё одной богатой на «потеряшек» туристической зоной является гора Большой Иремель.

Отметим, в сентябре 2024 года Mkset сообщал о двух происшествиях на горе Юрактау. Так, в начале сентября при спуске с вершины у туристки случился приступ паники, из-за которого она не могла самостоятельно покинуть гору. Ещё один несчастный случай произошёл за день до этого — тогда со скалы сорвался 41-летний мужчина, получив травму ноги. Доставать пострадавшего пришлось спасателям с помощью альпинистского снаряжения.

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