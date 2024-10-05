Спасатели назвали самые опасные места Башкирии

Отметим, в сентябре 2024 года Mkset сообщал о двух происшествиях на горе Юрактау. Так, в начале сентября при спуске с вершины у туристки случился приступ паники, из-за которого она не могла самостоятельно покинуть гору. Ещё один несчастный случай произошёл за день до этого — тогда со скалы сорвался 41-летний мужчина, получив травму ноги. Доставать пострадавшего пришлось спасателям с помощью альпинистского снаряжения.