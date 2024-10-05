Спасатели назвали самые опасные места Башкирии

Posted 5 октября, 08:51
Published 5 октября, 08:51
Modified 5 октября, 08:53
Updated 5 октября, 08:53
Так, одним из мест, чаще всего пополняющим статистику сгинувших отдыхающих, являются Айгирские скалы. Нередко искать заплутавших туристов спасателям приходится и на горе Юрактау, а также на синих скалах. Ещё одной богатой на «потеряшек» туристической зоной является гора Большой Иремель.
Отметим, в сентябре 2024 года Mkset сообщал о двух происшествиях на горе Юрактау. Так, в начале сентября при спуске с вершины у туристки случился приступ паники, из-за которого она не могла самостоятельно покинуть гору. Ещё один несчастный случай произошёл за день до этого — тогда со скалы сорвался 41-летний мужчина, получив травму ноги. Доставать пострадавшего пришлось спасателям с помощью альпинистского снаряжения.