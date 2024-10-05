Синоптики пророчат Башкирии экстремальные качели

Posted 5 октября, 06:58
Published 5 октября, 06:58
Modified 5 октября, 07:00
Updated 5 октября, 07:00
В воскресенье, 6 октября, на территории Башкирии пройдёт небольшой дождь. Ночной умеренный ветер днём перейдёт в порывистый. Ночью в регионе похолодает до +3°C… +8°C, однако при заморозках температура воздуха опустится до -2°C. В светлое время суток в Башкирии потеплеет до +12°C… +17°C.
Чуть лучше погода будет в понедельник, 7 октября. Синоптики прогнозируют сухую погоду и умеренный ветер. Ночью температура воздуха составит -3°C… +2°C, днём столбики термометров окажутся на отметках +13°C… +18°C.
Напомним, как сообщал Mkset, отопительный сезон в башкирской столице стартовал в пятницу, 4 октября. Уже в первый день подачи тепла чиновников города завалили жалобами.