mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 06:58

Published 5 октября, 06:58

Modified 5 октября, 07:00

Updated 5 октября, 07:00

Синоптики пророчат Башкирии экстремальные качели

Синоптики пророчат Башкирии экстремальные качели

5 октября 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney
В башкортостанском управлении Росгидромета рассказали, с какой погоды начнётся вторая рабочая неделя октября

В воскресенье, 6 октября, на территории Башкирии пройдёт небольшой дождь. Ночной умеренный ветер днём перейдёт в порывистый. Ночью в регионе похолодает до +3°C… +8°C, однако при заморозках температура воздуха опустится до -2°C. В светлое время суток в Башкирии потеплеет до +12°C… +17°C.

Чуть лучше погода будет в понедельник, 7 октября. Синоптики прогнозируют сухую погоду и умеренный ветер. Ночью температура воздуха составит -3°C… +2°C, днём столбики термометров окажутся на отметках +13°C… +18°C.

Уфимцы завалили чиновников жалобами на отопление
Узнать подробнее

Напомним, как сообщал Mkset, отопительный сезон в башкирской столице стартовал в пятницу, 4 октября. Уже в первый день подачи тепла чиновников города завалили жалобами.

Читайте также:
Иномарка сбила школьника в УфеВ Уфе из-за мечети перекроют улицуБашкирию ждут длинные выходные в октябре
#Общество#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Отопление#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Природа#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь