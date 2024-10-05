Синоптики пророчат Башкирии экстремальные качели

В воскресенье, 6 октября, на территории Башкирии пройдёт небольшой дождь. Ночной умеренный ветер днём перейдёт в порывистый. Ночью в регионе похолодает до +3°C… +8°C, однако при заморозках температура воздуха опустится до -2°C. В светлое время суток в Башкирии потеплеет до +12°C… +17°C.