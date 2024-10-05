Пьяные водители пополнили бюджет Башкирии

Posted 5 октября, 08:42
Published 5 октября, 08:42
Modified 5 октября, 08:44
Updated 5 октября, 08:44
Очередной еженедельный рейд «гаишники» проводили в пятницу, 4 октября. За сутки стражи порядка выписали более 1,5 тысячи протоколов о нарушении ПДД.
Среди прочих, инспекторам попались 64 водителя, решивших сесть за руль в пьяном виде. Один из задержанных прежде уже привлекался к ответственности за то же правонарушение, однако урок не усвоил — теперь ему грозит уголовное дело. Автомобили нетрезвых нарушителей отправили на штрафстоянки.
В субботу и воскресенье, 5–6 октября, массовые рейды ГАИ на улицах города продолжатся.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии благодаря бдительному гражданину задержали нетрезвого байкера.