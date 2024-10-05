Пьяные водители пополнили бюджет Башкирии

Среди прочих, инспекторам попались 64 водителя, решивших сесть за руль в пьяном виде. Один из задержанных прежде уже привлекался к ответственности за то же правонарушение, однако урок не усвоил — теперь ему грозит уголовное дело. Автомобили нетрезвых нарушителей отправили на штрафстоянки.