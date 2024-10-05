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Posted 5 октября, 08:42

Published 5 октября, 08:42

Modified 5 октября, 08:44

Updated 5 октября, 08:44

Пьяные водители пополнили бюджет Башкирии

Пьяные водители пополнили бюджет Башкирии

5 октября 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
ГАИ Башкортостана подвела итоги крупной операции, о результатах работы сотрудников ведомства отчитался глава башкортостанской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов на своих ресурсах в субботу, 5 октября.

Очередной еженедельный рейд «гаишники» проводили в пятницу, 4 октября. За сутки стражи порядка выписали более 1,5 тысячи протоколов о нарушении ПДД.

Среди прочих, инспекторам попались 64 водителя, решивших сесть за руль в пьяном виде. Один из задержанных прежде уже привлекался к ответственности за то же правонарушение, однако урок не усвоил — теперь ему грозит уголовное дело. Автомобили нетрезвых нарушителей отправили на штрафстоянки.

В субботу и воскресенье, 5–6 октября, массовые рейды ГАИ на улицах города продолжатся.

Пьяного байкера сдали онлайн в ГАИ Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии благодаря бдительному гражданину задержали нетрезвого байкера.

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