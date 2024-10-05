Певицу из Башкирии ругают за «непристойные» фото

Posted 5 октября, 17:46
Published 5 октября, 17:46
Modified 5 октября, 17:48
Updated 5 октября, 17:48
Так, некоторые любители следить за жизнью артистов называют образ певицы, которым она поделилась у себя на личной странице, «недостойным мусульманки». Другие подписчики попросту оклеймили «позором» кадры, которые выложила артистка.
Сама Асаева вскоре отреагировала на критику и заявила, что «имеет право экспериментировать», особенно «в силу своего возраста». Певица также отметила, что при публикации фотографий даже не думала, что в них есть что-то особенное.
Гульназ Асаева — татарско-башкирская певица. Родилась в Уфе 2 июня 1998 года. Песенным творчествам, по данным из открытых источников, начала заниматься в 14 лет.
Ранее Mkset освещал скандал вокруг концерта исполнительницы Enina. По мнению критиков, артистка высказывает в своих текстах неуважение к мужчинам и одобряет ЛГБТ*.
* — ЛГБТ сообщество признано запрещенным на территории России.