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Posted 5 октября, 17:46

Published 5 октября, 17:46

Modified 5 октября, 17:48

Updated 5 октября, 17:48

Певицу из Башкирии ругают за «непристойные» фото

Певицу из Башкирии ругают за «непристойные» фото

5 октября 2024, 17:46
Фото: соцсети Гульназ Асаевой
Очередной скандал из-за вспыхнул из-за откровенных фото артистки Гульназ Асаевой, которые стали активно обсуждать в соцсетях

Так, некоторые любители следить за жизнью артистов называют образ певицы, которым она поделилась у себя на личной странице, «недостойным мусульманки». Другие подписчики попросту оклеймили «позором» кадры, которые выложила артистка.

Сама Асаева вскоре отреагировала на критику и заявила, что «имеет право экспериментировать», особенно «в силу своего возраста». Певица также отметила, что при публикации фотографий даже не думала, что в них есть что-то особенное.

Гульназ Асаева — татарско-башкирская певица. Родилась в Уфе 2 июня 1998 года. Песенным творчествам, по данным из открытых источников, начала заниматься в 14 лет.

Фото: соцсети Гульназ Асаевой

Ранее Mkset освещал скандал вокруг концерта исполнительницы Enina. По мнению критиков, артистка высказывает в своих текстах неуважение к мужчинам и одобряет ЛГБТ*.

* — ЛГБТ сообщество признано запрещенным на территории России.

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