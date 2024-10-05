Иномарка сбила школьника в Уфе

Дорогу по «зебре» со светофором переходил 13-летний мальчик, когда на него совершил наезд автомобиль. Какой сигнал горел в этот момент — в Госавтоинспекции не уточнили. За рулём иномарки, как выяснилось, сидел 51-летний мужчина. Водитель, сбив пешехода, вышел ему помочь и дождался приезда оперативных служб.