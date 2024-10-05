Иномарка сбила школьника в Уфе

Posted 5 октября, 04:48
Published 5 октября, 04:48
Modified 5 октября, 04:50
Updated 5 октября, 04:50
Дорожный инцидент случился днём пятницы, 4 октября, вблизи перекрёстка Комсомольской — Лесотехникума.
Дорогу по «зебре» со светофором переходил 13-летний мальчик, когда на него совершил наезд автомобиль. Какой сигнал горел в этот момент — в Госавтоинспекции не уточнили. За рулём иномарки, как выяснилось, сидел 51-летний мужчина. Водитель, сбив пешехода, вышел ему помочь и дождался приезда оперативных служб.
С «различными травмами» ребёнка увезли в ближайшую больницу. Там его осмотрели врачи и провели необходимые процедуры. Госпитализация подростку не потребовалась, его отпустили домой, однако в школу он пока ходить не будет.
Ранее Mkset сообщал о массовом ДТП в столице Башкирии — в пятницу, 4 октября, «НефАЗ» повредил сразу 13 машин.