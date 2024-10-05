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Posted 5 октября, 04:48

Published 5 октября, 04:48

Modified 5 октября, 04:50

Updated 5 октября, 04:50

Иномарка сбила школьника в Уфе

Иномарка сбила школьника в Уфе

5 октября 2024, 04:48
Фото: ГАИ РБ
В столице Башкирии семиклассник угодил под колёса Renault Sandero, о ДТП отчитались на ресурсах городской ГАИ в субботу, 5 октября.

Дорожный инцидент случился днём пятницы, 4 октября, вблизи перекрёстка Комсомольской — Лесотехникума.

Дорогу по «зебре» со светофором переходил 13-летний мальчик, когда на него совершил наезд автомобиль. Какой сигнал горел в этот момент — в Госавтоинспекции не уточнили. За рулём иномарки, как выяснилось, сидел 51-летний мужчина. Водитель, сбив пешехода, вышел ему помочь и дождался приезда оперативных служб.

С «различными травмами» ребёнка увезли в ближайшую больницу. Там его осмотрели врачи и провели необходимые процедуры. Госпитализация подростку не потребовалась, его отпустили домой, однако в школу он пока ходить не будет.

Автобус устроил массовое ДТП в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о массовом ДТП в столице Башкирии — в пятницу, 4 октября, «НефАЗ» повредил сразу 13 машин.

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