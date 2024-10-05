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Posted 5 октября, 14:58

Published 5 октября, 14:58

Modified 6 октября, 07:19

Updated 6 октября, 07:19

График школьных каникул в Башкирии

График школьных каникул в Башкирии

5 октября 2024, 14:58
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
Кажется, что учебный год только начался, однако уже совсем школьникам предстоит выходить на осенние каникулы. Рассказываем, как будут отдыхать учащиеся среднеобразовательных учреждений Башкирии в 2024/25 учебном году.

Согласно официальному календарю, разработанному для школ федеральным Министерством образования, большинству школьников предстоит учиться 166 дней, у первоклассников нагрузка будет чуть меньше.

Первые десять выходных подряд школьники проведут с 26 октября по 4 ноября. Следующие каникулы стоит ждать под Новый год — ребятам дадут отдохнуть от учёбы с 20 декабря по 12 января. Первоклассники получат ещё одни дополнительные каникулы в феврале — с 15 по 23 число. Весенние каникулы у всех школьников начинаются 29 марта и заканчиваются 6 апреля. Закончится учебный год 27 мая.

Отметим, что руководство среднеобразовательных организаций может скорректировать этот график.

Фото: Минобразования
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Ранее Mkset сообщал о том в столице Башкирии выросла стоимость праздничных наборов ко Дню учителя. Напомним, праздник, посвящённый работникам сферы школьного образования весь мир отмечает каждое 5 октября.

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