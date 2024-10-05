График школьных каникул в Башкирии

Первые десять выходных подряд школьники проведут с 26 октября по 4 ноября. Следующие каникулы стоит ждать под Новый год — ребятам дадут отдохнуть от учёбы с 20 декабря по 12 января. Первоклассники получат ещё одни дополнительные каникулы в феврале — с 15 по 23 число. Весенние каникулы у всех школьников начинаются 29 марта и заканчиваются 6 апреля. Закончится учебный год 27 мая.