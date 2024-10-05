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Posted 5 октября, 18:06

Published 5 октября, 18:06

Modified 5 октября, 18:08

Updated 5 октября, 18:08

«Чёрная суббота» на дорогах Башкирии

«Чёрная суббота» на дорогах Башкирии

5 октября 2024, 18:06
Фото: ГАИ РБ
О ряде смертельных ДТП отчиталась Госавтоинспекция Республики Башкортостан в субботу, 5 октября.

Так, ночью авария с трагическим исходом случилась на трассе в Татышлинском районе — на дороге из Староболтачево в Куеду. Водители стали свидетелями столкновения легковой «Калины» с грузовиком. Водитель отечественного авто скончался на месте.

Ещё одно смертельное ДТП случилось утром субботы, 5 октября, в Мелеузовском районе — на трассе Уфа-Оренбург. Столкнулись на проезжей части легковые «Дастер» и «Поло». В результате ДТП скончалась пожилая пассажирка «Фольксвагена», водитель немецкого авто попал в больницу.

Авария с двумя «КамАЗами» случилась в Кармаскалинском районе вечером пятницы, 4 октября. Один из грузовиков въехал в другое транспортное средство сзади — водитель врезвшегося большегруза погиб на месте.

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Ранее Mkset вспоминал самые кровавые ДТП мотосезона-2024 в Уфе и Башкирии. Жертвами аварий с участием двухколёсного транспорта за конец весны, лето и начало осени стали десятки человек.

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