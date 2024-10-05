«Чёрная суббота» на дорогах Башкирии

Posted 5 октября, 18:06
Published 5 октября, 18:06
Modified 5 октября, 18:08
Updated 5 октября, 18:08
Так, ночью авария с трагическим исходом случилась на трассе в Татышлинском районе — на дороге из Староболтачево в Куеду. Водители стали свидетелями столкновения легковой «Калины» с грузовиком. Водитель отечественного авто скончался на месте.
Ещё одно смертельное ДТП случилось утром субботы, 5 октября, в Мелеузовском районе — на трассе Уфа-Оренбург. Столкнулись на проезжей части легковые «Дастер» и «Поло». В результате ДТП скончалась пожилая пассажирка «Фольксвагена», водитель немецкого авто попал в больницу.
Авария с двумя «КамАЗами» случилась в Кармаскалинском районе вечером пятницы, 4 октября. Один из грузовиков въехал в другое транспортное средство сзади — водитель врезвшегося большегруза погиб на месте.
Ранее Mkset вспоминал самые кровавые ДТП мотосезона-2024 в Уфе и Башкирии. Жертвами аварий с участием двухколёсного транспорта за конец весны, лето и начало осени стали десятки человек.