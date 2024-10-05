Башкирию ждут длинные выходные в октябре

Согласно утверждённому Минтрудом календарю, за день перед праздником — в четверг, 10 октября — с работы можно будет уйти на час раньше обычного. В пятницу, 11 октября, жители Республики смогут отдохнуть и никуда и не идти. Отметим, что этот день также не будет вычитаться из оплачиваемого отпуска, если выпал на него.