Башкирию ждут длинные выходные в октябре

Posted 5 октября, 03:59
Published 5 октября, 03:59
Modified 5 октября, 04:01
Updated 5 октября, 04:01
Напомним, 11 октября регион будет отмечать очередную годовщину подписания Декларации о государственном суверенитете —День Республики Башкортостан. Что уже известно о программе празднования в Уфе, а также других городах и населённых пунктах — читайте в материале Mkset.
Согласно утверждённому Минтрудом календарю, за день перед праздником — в четверг, 10 октября — с работы можно будет уйти на час раньше обычного. В пятницу, 11 октября, жители Республики смогут отдохнуть и никуда и не идти. Отметим, что этот день также не будет вычитаться из оплачиваемого отпуска, если выпал на него.