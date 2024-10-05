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Posted 5 октября, 03:59

Published 5 октября, 03:59

Modified 5 октября, 04:01

Updated 5 октября, 04:01

Башкирию ждут длинные выходные в октябре

Башкирию ждут длинные выходные в октябре

5 октября 2024, 03:59
Фото: 1MI
Вторая рабочая неделя октября для башкортостанцев будет короткой — рассказываем, как будут отдыхать жители Республики.

Напомним, 11 октября регион будет отмечать очередную годовщину подписания Декларации о государственном суверенитете —День Республики Башкортостан. Что уже известно о программе празднования в Уфе, а также других городах и населённых пунктах — читайте в материале Mkset.

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Согласно утверждённому Минтрудом календарю, за день перед праздником — в четверг, 10 октября — с работы можно будет уйти на час раньше обычного. В пятницу, 11 октября, жители Республики смогут отдохнуть и никуда и не идти. Отметим, что этот день также не будет вычитаться из оплачиваемого отпуска, если выпал на него.

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