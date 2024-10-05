Авито продлит действие льготы на доставку заказов в приграничные регионы

Россияне до конца октября смогут отправлять товары в Курскую и Белгородскую области с льготной доставкой всего за 1 рубль. В рамках гуманитарной кампании «Авито» в приграничье уже доставлено более 164 тысяч заказов.

Общая сумма стоимости товаров с льготной доставкой составила почти 500 миллионов рублей. Инициатива позволила отправителям сэкономить 24,7 миллиона рублей на доставке. Со своей стороны неравнодушные продавцы сделали скидки на товары для курян и белгородцев на общую сумму 250 миллионов рублей. Наибольшее количество заказов было отправлено из Московского региона и Санкт-Петербурга. Чаще всего россияне отправляют автомобильные запчасти, товары для взрослых и детей, одежду и обувь. «Авито» продлил льготную доставку за 1 рубль в эти области до конца октября. Доставка осуществляется в пункты выдачи, постаматы и кассы. Партнерами платформы стали «Почта России», СДЭК и «Халва Экспресс». Пользователи «Авито» более девяти тысяч раз бесплатно отправили вещи и товары первой необходимости в приграничные регионы. Также на платформе остаются активными еще две тысячи объявлений #яПомогаю с товарами по символической цене. Через сервис «Авито Недвижимость» также оказали помощь более 100 семьям, эвакуированным из Курской области, предоставив им бесплатное временное жилье. На площадке размещено более 800 объявлений с предложениями бесплатного жилья для пострадавших. Кроме того, «Авито Работа» запустил фильтр «Работа с проживанием», где работодатели предлагают трудоустройство с бесплатным размещением или компенсацией за аренду жилья. Наиболее востребованные профессии с проживанием — разнорабочие, упаковщики, комплектовщики, курьеры и грузчики.