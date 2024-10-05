Авито продлит действие льготы на доставку заказов в приграничные регионы

Posted 5 октября, 13:35
Published 5 октября, 13:35
Modified 5 октября, 13:35
Updated 5 октября, 13:35
Общая сумма стоимости товаров с льготной доставкой составила почти 500 миллионов рублей.
Инициатива позволила отправителям сэкономить 24,7 миллиона рублей на доставке. Со своей стороны неравнодушные продавцы сделали скидки на товары для курян и белгородцев на общую сумму 250 миллионов рублей.
Наибольшее количество заказов было отправлено из Московского региона и Санкт-Петербурга. Чаще всего россияне отправляют автомобильные запчасти, товары для взрослых и детей, одежду и обувь.
«Авито» продлил льготную доставку за 1 рубль в эти области до конца октября. Доставка осуществляется в пункты выдачи, постаматы и кассы. Партнерами платформы стали «Почта России», СДЭК и «Халва Экспресс».
Пользователи «Авито» более девяти тысяч раз бесплатно отправили вещи и товары первой необходимости в приграничные регионы. Также на платформе остаются активными еще две тысячи объявлений #яПомогаю с товарами по символической цене.
Через сервис «Авито Недвижимость» также оказали помощь более 100 семьям, эвакуированным из Курской области, предоставив им бесплатное временное жилье. На площадке размещено более 800 объявлений с предложениями бесплатного жилья для пострадавших.
Кроме того, «Авито Работа» запустил фильтр «Работа с проживанием», где работодатели предлагают трудоустройство с бесплатным размещением или компенсацией за аренду жилья. Наиболее востребованные профессии с проживанием — разнорабочие, упаковщики, комплектовщики, курьеры и грузчики.