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Posted 4 октября, 11:00

Published 4 октября, 11:00

Modified 4 октября, 11:00

Updated 4 октября, 11:00

В России запустили серию игровых мини-тестов для молодых соискателей

В России запустили серию игровых мини-тестов для молодых соискателей

4 октября 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
Классифайд-платформа «Авито Работа» запускает новый проект для молодых соискателей «Скиллы в IRL», размещенный на платформе «ВКонтакте». Это серия коротких игровых тестов, призванная помочь пользователям осознать, что их навыки из повседневной жизни могут быть востребованы на рынке труда.

Прохождение одного уровня теста занимает всего 30 секунд. За это время участники могут получить от 0 до 100 баллов по семи ключевым критериям — так называемым гибким навыкам, которые работодатели учитывают при выборе сотрудников. Среди них коммуникабельность, стрессоустойчивость, скорость принятия решений, владение русским языком, внимательность и логическое мышление.

Согласно данным «Авито Работы», российские работодатели всё чаще обращают внимание на гибкие навыки у соискателей. За последний год число вакансий с такими требованиями увеличилось на 9%, а средняя зарплата на этих позициях выросла на 12%.

Проект «Скиллы в IRL» является продолжением рекламной кампании «Авито Работы» «Твой опыт в жизни тоже считается». Представители площадки отмечают, что этот проект создан для того, чтобы молодые кандидаты осознали ценность своих базовых умений и опыта при поиске первой работы.

После прохождения мини-игр у каждого пользователя формируется индивидуальный профиль soft skills, на основе которого предлагается персонализированная подборка вакансий на «Авито Работа».

В проекте уже участвовали известные стримеры: Dmitry_Lixxx, Derzko69, rostikfacekid, dinablin, Korya_mc, Fenya и ZakvielChannel. Они проходили игровые тесты во время открытых стримов и делились результатами. Теперь каждый может сравнить свои гибкие навыки с результатами любимых блогеров, а также поделиться своими успехами с друзьями и получить фирменные призы.

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