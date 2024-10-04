В России запустили серию игровых мини-тестов для молодых соискателей

Posted 4 октября, 11:00
Published 4 октября, 11:00
Modified 4 октября, 11:00
Updated 4 октября, 11:00
Прохождение одного уровня теста занимает всего 30 секунд. За это время участники могут получить от 0 до 100 баллов по семи ключевым критериям — так называемым гибким навыкам, которые работодатели учитывают при выборе сотрудников. Среди них коммуникабельность, стрессоустойчивость, скорость принятия решений, владение русским языком, внимательность и логическое мышление.
Согласно данным «Авито Работы», российские работодатели всё чаще обращают внимание на гибкие навыки у соискателей. За последний год число вакансий с такими требованиями увеличилось на 9%, а средняя зарплата на этих позициях выросла на 12%.
Проект «Скиллы в IRL» является продолжением рекламной кампании «Авито Работы» «Твой опыт в жизни тоже считается». Представители площадки отмечают, что этот проект создан для того, чтобы молодые кандидаты осознали ценность своих базовых умений и опыта при поиске первой работы.
После прохождения мини-игр у каждого пользователя формируется индивидуальный профиль soft skills, на основе которого предлагается персонализированная подборка вакансий на «Авито Работа».
В проекте уже участвовали известные стримеры: Dmitry_Lixxx, Derzko69, rostikfacekid, dinablin, Korya_mc, Fenya и ZakvielChannel. Они проходили игровые тесты во время открытых стримов и делились результатами. Теперь каждый может сравнить свои гибкие навыки с результатами любимых блогеров, а также поделиться своими успехами с друзьями и получить фирменные призы.