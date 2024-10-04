В России запустили серию игровых мини-тестов для молодых соискателей

В проекте уже участвовали известные стримеры: Dmitry_Lixxx, Derzko69, rostikfacekid, dinablin, Korya_mc, Fenya и ZakvielChannel. Они проходили игровые тесты во время открытых стримов и делились результатами. Теперь каждый может сравнить свои гибкие навыки с результатами любимых блогеров, а также поделиться своими успехами с друзьями и получить фирменные призы.