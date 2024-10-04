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Posted 4 октября, 14:51

Published 4 октября, 14:51

Modified 4 октября, 14:53

Updated 4 октября, 14:53

Уфимцы завалили чиновников жалобами на отопление

Уфимцы завалили чиновников жалобами на отопление

4 октября 2024, 14:51
Фото: 1MI
В Уфе началось поступление тепла в квартиры, и это событие вызвало бурю эмоций у горожан, сообщает в пятницу, 4 октября, Центр управления Республикой.

Заместитель министра ЖКХ Республики Башкортостан Вилорий Угаров прокомментировал основные проблемы, с которыми сталкиваются уфимцы.

Часто задаваемые вопросы касаются холодных батарей в квартирах, несмотря на то что отопление уже включено с 4 октября. Многие также интересуются, можно ли самостоятельно выпустить воздух из батареи или лучше вызвать специалиста. Не менее актуальны вопросы о нормативной температуре в помещениях и возможности отключения отопления в теплую погоду.

Специалисты объяснили, что тепло приходит в дома постепенно, а холодные батареи могут быть следствием образования воздушной пробки.

— Чтобы устранить эту проблему, рекомендуется обратиться к специалисту из управляющей компании, — комментирует Вилорий Угаров.
Нет тепла — звони в УК
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Что касается температуры в квартирах, то специалисты комментируют, что она должна составлять не менее 18 градусов, а в угловых комнатах — не менее 20 градусов. Важно отметить, что эта температура может понижаться до 15 градусов с полуночи до пяти утра, но только при условии надлежащего утепления помещений. Например, многие квартиры до сих пор имеют деревянные окна, которые требуют дополнительного утепления.

— Если температура в квартире ниже 18 градусов, первым делом стоит обратиться в управляющую компанию. Если реакции не последует — можно обращаться в органы местного управления, — добавляет заместитель министра ЖКХ.

Также уфимцы выражают недовольство по поводу получения платежек за отопление даже тогда, когда тепло еще не подали.

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Вилорий Угаров комментирует, что это связано с тем, что оплата за отопление рассчитывается на 8 месяцев. В течение этого времени ресурсы снабжающие организации проводят подготовку к новому сезону и несут определенные затраты.

Некоторые жители также спрашивают: «Можно ли выключить отопление, если на улице потеплело?»

— К сожалению, это невозможно для многоквартирных домов из-за сложного технологического процесса работы котельных. В новых квартирах есть специальные устройства для регулировки температуры батарей, но общая система отопления остается неизменной, — добавляет Вилорий Угаров.
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