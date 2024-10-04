Уфимцы завалили чиновников жалобами на отопление

Что касается температуры в квартирах, то специалисты комментируют, что она должна составлять не менее 18 градусов, а в угловых комнатах — не менее 20 градусов. Важно отметить, что эта температура может понижаться до 15 градусов с полуночи до пяти утра, но только при условии надлежащего утепления помещений. Например, многие квартиры до сих пор имеют деревянные окна, которые требуют дополнительного утепления.