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Posted 4 октября, 14:34

Published 4 октября, 14:34

Modified 4 октября, 14:36

Updated 4 октября, 14:36

Уфимского издателя осудили за дискредитацию ВС РФ

Уфимского издателя осудили за дискредитацию ВС РФ

4 октября 2024, 14:34
Фото: mkset.ru
Сбежавшая в Турцию Рауфа Рахимова на заседание суда в пятницу, 4 октября, не явилась, сообщают Telegram-каналы.

Суд в Кировском районе города Уфы признал виновной женщину-редактора издания «Пруфы» Рауфу Рахимову в клевете на Вооруженные Силы РФ. Решением суда от 4 октября ей было назначено штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. В ходе судебного разбирательства прокурор представил доказательства, подтверждающие, что публикации Рахимовой содержали информацию, способствующую дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Ссылаясь на различные посты в социальных сетях, было установлено, что ее высказывания могли вызвать недовольство среди населения и сформировать негативное восприятие специальной военной операции.

На само заседание она не явилась, так как, по словам её адвоката, находится на отдыхе в Турции, где, как сообщают анонимные Telegram-каналы, у неё есть вид на жительство и тесные социальные связи.

Ранее ФСБ по Республике Башкортостан выявила сомнительные в своей тональности публикации Рахимовой и составила административный протокол. Посты Рахимой отправили на лингвистическую экспертизу.

Правоохранительные органы пришли к выводу, что медиаменеджер способствует созданию негативного отношения к особой военной операции и выражает мнение, которое может повлиять на мнение жителей региона относительно участия в СВО. Материалы были переданы в суд, где женщину признали клеветницей на военных.

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