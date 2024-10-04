Уфимского издателя осудили за дискредитацию ВС РФ

Суд в Кировском районе города Уфы признал виновной женщину-редактора издания «Пруфы» Рауфу Рахимову в клевете на Вооруженные Силы РФ. Решением суда от 4 октября ей было назначено штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. В ходе судебного разбирательства прокурор представил доказательства, подтверждающие, что публикации Рахимовой содержали информацию, способствующую дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Ссылаясь на различные посты в социальных сетях, было установлено, что ее высказывания могли вызвать недовольство среди населения и сформировать негативное восприятие специальной военной операции.