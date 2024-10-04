Уфимский блогер попал в шоу на Первом канале

Posted 4 октября, 15:40
Published 4 октября, 15:40
Modified 4 октября, 15:42
Updated 4 октября, 15:42
Блогер Рустам Набиев поделился с подписчиками новостью о съемках шоу в Москве на Первом канале, и его фанаты уже предвкушают выход передачи.
— Смотрю почти все выпуски. С вашим участием — обязательно посмотрю.
Когда будет передача? Восхищаюсь этим человеком.
Наверное это будет лучшая передача из всех, — пишут блогеру подписчики.
Рустам — не просто блогер, а человек, который прошел через настоящие испытания. В 2015 году он оказался под завалами казармы в Омске, когда произошло обрушение, унесшее жизни более 40 человек. Проведя под завалами более семи часов, он был спасен последним. После этого события он перенес семь дней комы, более 20 операций и ампутацию обеих ног. Несмотря на все трудности, Рустам не сдался и стал первым в мире человеком, который поднялся на шесть гор, используя только руки.
Стоит отметить что, Рустам Набиев уже принимал участие в передаче «Мужское/Женское»(16+) в 2021 году в качестве эксперта.
Напомним, в сентябре 2024 года блогер поделился новостью о том, что он принял участие в съёмках для проекта НТВ «Неограниченные возможности» (12+), которые состоялись в Сочи.