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Posted 4 октября, 15:40

Published 4 октября, 15:40

Modified 4 октября, 15:42

Updated 4 октября, 15:42

Уфимец снялся в шоу «Мужское/Женское»

Уфимский блогер попал в шоу на Первом канале

4 октября 2024, 15:40
Фото: Vk/Рустам Набиев

Уфимец снялся в шоу «Мужское/Женское»

Рустам Набиев стал участником юбилейного выпуска передачи «Мужское/Женское»(16+), сообщает в пятницу, 4 октября, блогер в соцсетях.

Блогер Рустам Набиев поделился с подписчиками новостью о съемках шоу в Москве на Первом канале, и его фанаты уже предвкушают выход передачи.

— Смотрю почти все выпуски. С вашим участием — обязательно посмотрю.
Когда будет передача? Восхищаюсь этим человеком.
Наверное это будет лучшая передача из всех, — пишут блогеру подписчики.

Рустам — не просто блогер, а человек, который прошел через настоящие испытания. В 2015 году он оказался под завалами казармы в Омске, когда произошло обрушение, унесшее жизни более 40 человек. Проведя под завалами более семи часов, он был спасен последним. После этого события он перенес семь дней комы, более 20 операций и ампутацию обеих ног. Несмотря на все трудности, Рустам не сдался и стал первым в мире человеком, который поднялся на шесть гор, используя только руки.

Стоит отметить что, Рустам Набиев уже принимал участие в передаче «Мужское/Женское»(16+) в 2021 году в качестве эксперта.

Напомним, в сентябре 2024 года блогер поделился новостью о том, что он принял участие в съёмках для проекта НТВ «Неограниченные возможности» (12+), которые состоялись в Сочи.

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