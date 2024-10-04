Уфимский блогер попал в шоу на Первом канале

Рустам — не просто блогер, а человек, который прошел через настоящие испытания. В 2015 году он оказался под завалами казармы в Омске, когда произошло обрушение, унесшее жизни более 40 человек. Проведя под завалами более семи часов, он был спасен последним. После этого события он перенес семь дней комы, более 20 операций и ампутацию обеих ног. Несмотря на все трудности, Рустам не сдался и стал первым в мире человеком, который поднялся на шесть гор, используя только руки.