Уфа погрузилась во тьму

Posted 4 октября, 18:11
Published 4 октября, 18:11
Modified 4 октября, 18:17
Updated 4 октября, 18:17
В пятницу, 4 октября, в 20:58 случилось неожиданное отключение электричества в Нагаево в Уфе. Без света остались улицы: Абрикосовая, Галимьяна Тагана, Ф. Шайнурова, Луговая, Знаменская, Ежевичная, Лебяжья, Цветочная, Озерная, Долгопрудная.
— Причина неполадки — повреждение опоры для проводов. Работы по устранению проблемы выполняют специалисты из ПО ЦЭС Новоуфимский РЭС. Предварительно, ремонтные работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения, — сообщает администрация Октябрьского района города.
Когда хотя бы приблизительно пятничный вечер из романтического при свечах превратится в обычный с электричеством — не сообщается.