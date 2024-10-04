Уфа погрузилась во тьму

— Причина неполадки — повреждение опоры для проводов. Работы по устранению проблемы выполняют специалисты из ПО ЦЭС Новоуфимский РЭС. Предварительно, ремонтные работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения, — сообщает администрация Октябрьского района города.



Когда хотя бы приблизительно пятничный вечер из романтического при свечах превратится в обычный с электричеством — не сообщается.