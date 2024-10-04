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Posted 4 октября, 18:11

Published 4 октября, 18:11

Modified 4 октября, 18:17

Updated 4 октября, 18:17

Часть Уфы обесточена из-за аварии

Уфа погрузилась во тьму

4 октября 2024, 18:11
Фото: 1MI

Часть Уфы обесточена из-за аварии

В районе Нагаево произошла коммунальная авария, сообщает вечер в пятницу, 4 октября, администрация Октябрьского района города.

В пятницу, 4 октября, в 20:58 случилось неожиданное отключение электричества в Нагаево в Уфе. Без света остались улицы: Абрикосовая, Галимьяна Тагана, Ф. Шайнурова, Луговая, Знаменская, Ежевичная, Лебяжья, Цветочная, Озерная, Долгопрудная.

— Причина неполадки — повреждение опоры для проводов. Работы по устранению проблемы выполняют специалисты из ПО ЦЭС Новоуфимский РЭС. Предварительно, ремонтные работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения, — сообщает администрация Октябрьского района города.

Когда хотя бы приблизительно пятничный вечер из романтического при свечах превратится в обычный с электричеством — не сообщается.

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