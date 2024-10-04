Ученые составили полную карту нейронов мухи и нашли сходства с человеческим мозгом

Например, несмотря на малые размеры, мозг мухи содержит такие же нейромедиаторы, как и у человека: допамин, ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) и ацетилхолин. Эти вещества играют ключевую роль в передаче сигналов между нейронами и участвуют в процессах обучения, памяти и поведения. Также выявлены схожие принципы функционирования областей мозга, отвечающих за обоняние.