Ученые составили полную карту нейронов мухи и нашли сходства с человеческим мозгом

Posted 4 октября, 08:13
Published 4 октября, 08:13
Modified 4 октября, 08:13
Updated 4 октября, 08:13
Для моделирования использовали свыше 100 терабайт данных, охватив почти 140 тысяч нейронов и более 50 миллионов межнейронных связей.
Как пишет newkhakasiya.online, данная карта является наиболее детализированным изображением мозга животного на сегодняшний день. Исследователям удалось получить обширные знания о функционировании нейронных сетей мухи: от обработки информации до управления поведенческими реакциями. Интересно, что структура мозга дрозофилы имеет сходства с человеческим мозгом.
Например, несмотря на малые размеры, мозг мухи содержит такие же нейромедиаторы, как и у человека: допамин, ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) и ацетилхолин. Эти вещества играют ключевую роль в передаче сигналов между нейронами и участвуют в процессах обучения, памяти и поведения. Также выявлены схожие принципы функционирования областей мозга, отвечающих за обоняние.
Созданная модель открывает перед учеными новые горизонты для изучения сложных нейронных систем. Например, можно обучать насекомых и наблюдать изменения в нейронных связях. Данные исследования можно также применять и к другим видам животных, включая млекопитающих.