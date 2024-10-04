Цены в Башкирии перестали расти

Posted 4 октября, 15:20
Published 4 октября, 15:20
Modified 4 октября, 15:22
Updated 4 октября, 15:22
В еженедельном отчёте о динамике цен на привычные продукты оказалось всего две позиции, стоимость которых за 7 дней выросла выше 1% — это огурцы (+1,3%) и свинина (+1,2%).
Между тем гораздо больше товаров за неделю в цене потеряли. Так, самая явная динамика наблюдается в стоимости репчатого лука — он опустился до 31,83₽ за 1кг (-6,59%). Кроме того, в пределах 4-2% подешевели картофель, капуста, чай и яблоки.
Ранее Mkset сообщал о росте цен в башкортостанских заведениях общепита — неутешительные выводы о динамике стоимости блюд следуют из восторженных отчётов чиновников.