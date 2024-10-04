Цены в Башкирии перестали расти

Между тем гораздо больше товаров за неделю в цене потеряли. Так, самая явная динамика наблюдается в стоимости репчатого лука — он опустился до 31,83₽ за 1кг (-6,59%). Кроме того, в пределах 4-2% подешевели картофель, капуста, чай и яблоки.