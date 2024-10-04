Цены на автомобили упали в Уфе

Posted 4 октября, 07:10
Published 4 октября, 07:10
Modified 4 октября, 08:26
Updated 4 октября, 08:26
В сентябре 2024 года в Башкирии наблюдается интересная динамика цен на автомобили. Если говорить о новых машинах, то их средняя стоимость увеличилась на 9,7% и достигла 2,41 миллиона рублей. Однако не все новинки подорожали — седан Kaiyi Е5 стал лидером по снижению цен, уменьшившись в стоимости на 10,3% до 1,98 миллиона рублей. В пятёрку наиболее подешевевших автомобилей также вошли Jetour X90, Belgee X70, Haval Jolion и CHERY Tiggo 7 Pro Max.
Интересно, что в то время как некоторые модели стали доступнее, другие, напротив, подорожали. Например, автомобили Lada, такие как Vesta и Niva, показали рост цен до 1,9 и 1,39 миллиона рублей, соответственно. Также не обошлось без подорожания у китайских брендов: EXEED VX и Geely Atlas прибавили в цене.
Что касается подержанных автомобилей, здесь ситуация выглядит более оптимистично для покупателей. Средняя стоимость таких машин снизилась на 2% и составила 1,28 миллиона рублей. Наибольшее снижение цен наблюдается у седана CHERY Bonus (A13), который потерял целых 16,6% своей стоимости. Также в цене упали Skoda Rapid и внедорожник Hyundai.
Тем не менее, не все подержанные автомобили дешевеют. Например, Daewoo Gentra неожиданно подорожал на 12,7%, а Volkswagen Tiguan и Kia Sorento также заметно увеличили свои цены.