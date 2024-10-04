Цены на автомобили упали в Уфе

В сентябре 2024 года в Башкирии наблюдается интересная динамика цен на автомобили. Если говорить о новых машинах, то их средняя стоимость увеличилась на 9,7% и достигла 2,41 миллиона рублей. Однако не все новинки подорожали — седан Kaiyi Е5 стал лидером по снижению цен, уменьшившись в стоимости на 10,3% до 1,98 миллиона рублей. В пятёрку наиболее подешевевших автомобилей также вошли Jetour X90, Belgee X70, Haval Jolion и CHERY Tiggo 7 Pro Max.