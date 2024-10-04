ТПП РБ присоединилась ко II Общероссийскому форуму «Кадры решают все»

Posted 4 октября, 13:46
Published 4 октября, 13:46
Modified 4 октября, 13:48
Updated 4 октября, 13:48
От Башкирии в форуме участвовало свыше 100 предприятий. На повестке — стратегические вопросы формирования и развития кадрового капитала страны, на которые ответили руководители республиканских профильных министерств и ведомств. Участники узнали об особенностях реализации национального проекта «Кадры», формировании молодёжной политики и НR- сообщества, преимуществах выбора рабочих профессий и др.
Форум прошел в смешанном формате: после прямого включения на федеральном уровне работа продолжилась на площадке ТПП РБ.
— На сегодняшний день задача номер один — усилить меры, препятствующие утечке кадров из республики, — комментирует президент ТПП РБ Тимур Хакимов. — Необходимо исключить потребность жителей в работе за пределами региона вахтовым методом или же в трудоустройстве выпускников вузов и ссузов на территории других субъектов. Одним из приоритетных направлений в развитии кадрового потенциала республики является комплексный подход к работе со студентами вузов и ссузов. В числе действенных мер — целевое обучение, которое предусматривает «закрепление» студента за предприятием после учебы. Основное — конечно же, достойная зарплата. Плюс необходимо реализовывать студенческую оплачиваемую практику на предприятиях. Речь о том, чтобы ребята осваивали азы будущей профессии уже во время учебы, тогда к моменту выпуска мы будем получать практикующих специалистов, заинтересованных в работе на наших предприятиях. ТПП РБ комплексно и системно прорабатывает этот вопрос.
Отметим, что в регионе реализуется ряд мер стимулирования развития кадрового потенциала. В их числе — субсидируемый найм, который предусматривает частичную компенсацию работодателю затрат на выплату заработной платы. На поддержку в рамках программы субсидируемого найма могут рассчитывать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Частью программ также является мера «Мобильность 2.0»: при трудоустройстве гражданина, переехавшего из других муниципальных образований того же субъекта РФ, работодатель может получить компенсацию за 3, 6, 9, 12 месяцы.