ТПП РБ присоединилась ко II Общероссийскому форуму «Кадры решают все»

Отметим, что в регионе реализуется ряд мер стимулирования развития кадрового потенциала. В их числе — субсидируемый найм, который предусматривает частичную компенсацию работодателю затрат на выплату заработной платы. На поддержку в рамках программы субсидируемого найма могут рассчитывать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Частью программ также является мера «Мобильность 2.0»: при трудоустройстве гражданина, переехавшего из других муниципальных образований того же субъекта РФ, работодатель может получить компенсацию за 3, 6, 9, 12 месяцы.