Самолет Уфа-Египет улетел без экономных туристов

Posted 4 октября, 15:11
Published 4 октября, 15:11
Modified 4 октября, 15:13
Updated 4 октября, 15:13
Семья из Челябинской области потеряла все деньги за горящую путёвку в Египет, опоздав на рейс в уфимском аэропорту. Как рассказала журналистам супружеская пара, тур с вылетом из Башкирии они решили купить в ночь перед отъездом — челябинцев привлекла цена с огромной скидкой. Через интернет-форму семья внесла предоплату в виде 50% стоимости путёвки, после чего оператор перестал выходить на связь.
Достучаться до агентства удалось лишь ближе к утру — в этот момент до вылета оставалось несколько часов. Получив информацию об авиарейсе, семья сорвалась и поехала в столицу соседнего Башкортостана, однако уже в воздушной гавани туристам сообщили, что посадка завершена и посадить их на борт более невозможно.
Несмотря на доводы потерпевших, суд вину компании не признал. По данным 74ru, челябинцам отказали в требованиях взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Семья намерена подавать жалобу.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии власти утвердили порядок субсидий туристическим предприятиям для оказания услуг детям-сиротам.