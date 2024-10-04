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Posted 4 октября, 15:11

Published 4 октября, 15:11

Modified 4 октября, 15:13

Updated 4 октября, 15:13

Самолет Уфа-Египет улетел без экономных туристов

Самолет Уфа-Египет улетел без экономных туристов

4 октября 2024, 15:11
Фото: 1MI
Сюжет
Отдых
Желание сберечь побольше средств обернулось для отдыхающих настоящим адом, рассказывает портал 74ru.

Семья из Челябинской области потеряла все деньги за горящую путёвку в Египет, опоздав на рейс в уфимском аэропорту. Как рассказала журналистам супружеская пара, тур с вылетом из Башкирии они решили купить в ночь перед отъездом — челябинцев привлекла цена с огромной скидкой. Через интернет-форму семья внесла предоплату в виде 50% стоимости путёвки, после чего оператор перестал выходить на связь.

Достучаться до агентства удалось лишь ближе к утру — в этот момент до вылета оставалось несколько часов. Получив информацию об авиарейсе, семья сорвалась и поехала в столицу соседнего Башкортостана, однако уже в воздушной гавани туристам сообщили, что посадка завершена и посадить их на борт более невозможно.

Несмотря на доводы потерпевших, суд вину компании не признал. По данным 74ru, челябинцам отказали в требованиях взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Семья намерена подавать жалобу.

Туризм Башкирии озолотится на сиротках
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии власти утвердили порядок субсидий туристическим предприятиям для оказания услуг детям-сиротам.

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