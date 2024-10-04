Самолет Уфа-Египет улетел без экономных туристов

Семья из Челябинской области потеряла все деньги за горящую путёвку в Египет, опоздав на рейс в уфимском аэропорту. Как рассказала журналистам супружеская пара, тур с вылетом из Башкирии они решили купить в ночь перед отъездом — челябинцев привлекла цена с огромной скидкой. Через интернет-форму семья внесла предоплату в виде 50% стоимости путёвки, после чего оператор перестал выходить на связь.