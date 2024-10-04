«Салават Юлаев» несёт потери

Posted 4 октября, 15:40
Published 4 октября, 15:40
Modified 4 октября, 18:14
Updated 4 октября, 18:14
Выбывшим из состава оказался тренер ХК Евгений Бирюков. Ранее хоккеист выступал за «СЮ» в качестве игрока — за уфимский клуб он успел провести 224 матча. Будучи «юлаевцем» Бирюков в начале 2024 года стал первым в истории спортсменом, сыгравшим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) тысячу матчей.
Клуб выразил благодарность уже бывшему тренеру за его работу, а также пожелал успехов в дальнейшем карьерном росте. Дальнейших своих планов Бирюков пока публично не раскрывал.