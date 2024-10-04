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Posted 4 октября, 15:40

Published 4 октября, 15:40

Modified 4 октября, 18:14

Updated 4 октября, 18:14

«Салават Юлаев» несёт потери

«Салават Юлаев» несёт потери

4 октября 2024, 15:40
Фото: Валерий Шарифулин. ТАСС
Болельщиков уфимского хоккейного клуба оповестили об очередных изменениях в командном составе — объявление о расторжении контракта с очередным членом «СЮ» было опубликовано в пятницу, 4 октября.

Выбывшим из состава оказался тренер ХК Евгений Бирюков. Ранее хоккеист выступал за «СЮ» в качестве игрока — за уфимский клуб он успел провести 224 матча. Будучи «юлаевцем» Бирюков в начале 2024 года стал первым в истории спортсменом, сыгравшим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) тысячу матчей.

Клуб выразил благодарность уже бывшему тренеру за его работу, а также пожелал успехов в дальнейшем карьерном росте. Дальнейших своих планов Бирюков пока публично не раскрывал.

«Салават Юлаев» разбил «Трактор»
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Ранее Mkset обозревал итоги победного матча «Салавата Юлаева» с челябинским «Трактором».

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