mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 14:03

Published 4 октября, 14:03

Modified 4 октября, 14:04

Updated 4 октября, 14:04

РЭО: На РЭФ установят специальный экопункт для упаковки от медикаментов

РЭО: На РЭФ установят специальный экопункт для упаковки от медикаментов

4 октября 2024, 14:03
Фото: 1MI
На Российском экологическом форуме (РЭФ), который будет проходить с 7 по 9 октября, Российский экологический оператор организует экопункт для сбора ненужных медикаментов и их упаковок. Кроме того, будут установлены контейнеры для раздельного сбора мусора.

Как подчеркнул руководитель РЭО Денис Буцаев, на мероприятии расширяется список видов отходов, которые можно будет сдать непосредственно в дни проведения форума. Все собранные отходы будут направлены на специальные предприятия для переработки, передает 56orb.ru.

Буцаев также отметил, что проблема утилизации медицинских отходов актуальна для всей отрасли. В связи с этим на форум приглашены представители аптечных сетей и проекта «Безопасные лекарства».

В экопункте можно будет оставить любые ненужные лекарства в их оригинальной упаковке, а также упаковочные материалы (блистеры, тюбики, баночки, флаконы, саше и т. д.). Экологический пункт будет располагаться на первом этаже, рядом с регистрационной стойкой, на протяжении всего форума.

Стоит отметить, что первый день форума будет посвящен молодежной программе. Организаторами события выступают РЭО, Правительство Российской Федерации и Минприроды России.

Подпишитесь