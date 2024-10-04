РЭО: На РЭФ установят специальный экопункт для упаковки от медикаментов

В экопункте можно будет оставить любые ненужные лекарства в их оригинальной упаковке, а также упаковочные материалы (блистеры, тюбики, баночки, флаконы, саше и т. д.). Экологический пункт будет располагаться на первом этаже, рядом с регистрационной стойкой, на протяжении всего форума.