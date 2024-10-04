РЭО: На РЭФ установят специальный экопункт для упаковки от медикаментов

Posted 4 октября, 14:03
Published 4 октября, 14:03
Modified 4 октября, 14:04
Updated 4 октября, 14:04
Как подчеркнул руководитель РЭО Денис Буцаев, на мероприятии расширяется список видов отходов, которые можно будет сдать непосредственно в дни проведения форума. Все собранные отходы будут направлены на специальные предприятия для переработки, передает 56orb.ru.
Буцаев также отметил, что проблема утилизации медицинских отходов актуальна для всей отрасли. В связи с этим на форум приглашены представители аптечных сетей и проекта «Безопасные лекарства».
В экопункте можно будет оставить любые ненужные лекарства в их оригинальной упаковке, а также упаковочные материалы (блистеры, тюбики, баночки, флаконы, саше и т. д.). Экологический пункт будет располагаться на первом этаже, рядом с регистрационной стойкой, на протяжении всего форума.
Стоит отметить, что первый день форума будет посвящен молодежной программе. Организаторами события выступают РЭО, Правительство Российской Федерации и Минприроды России.