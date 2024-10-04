Пожар охватил 100 га в Башкирии

Загорание сухой травы было замечено между селами Адель и Бакаловка на территории Хайбуллинского района Республики Башкортостан в четверг, 4 октября. Для борьбы с огнем были задействованы пожарные Госкомитета РБ по ЧС из села Ургаза, МЧС России по РБ, а также добровольцы. Площадь, охваченная огнем, составила 100 гектаров.