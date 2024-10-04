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Posted 4 октября, 07:28

Published 4 октября, 07:28

Modified 4 октября, 07:31

Updated 4 октября, 07:31

Пожар охватил 100 га в Башкирии

Пожар охватил 100 га в Башкирии

4 октября 2024, 07:28
Фото: МЧС РБ
С начала 2024 года в регионе зафиксировали 225 подобных возгораний, сообщает в пятницу, 4 октября, Госкомитет РБ по ЧС.

Загорание сухой травы было замечено между селами Адель и Бакаловка на территории Хайбуллинского района Республики Башкортостан в четверг, 4 октября. Для борьбы с огнем были задействованы пожарные Госкомитета РБ по ЧС из села Ургаза, МЧС России по РБ, а также добровольцы. Площадь, охваченная огнем, составила 100 гектаров.

— С начала 2024 года зарегистрировано 225 случаев возгорания сухой растительности. Основной причиной этих инцидентов является человеческая невнимательность. Люди часто забывают о том, что огонь, разгоревшийся на сухой траве, может без труда перекинуться на жилые дома и постройки, а также на лесные угодья, что приводит к значительным материальным потерям и, самое печальное, к человеческим жертвам! — отмечают в Госкомитете РБ по ЧС. — Хотя иногда травяные пожары могут возникать по естественным причинам, например, из-за молний, их доля в общем числе случаев достаточно мала.
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