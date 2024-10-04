Поэт жёстко обратился к врагам из Башкирии

Поэт из города Бирск Александр Хватков, который является участником Союза писателей Республики Башкортостан, выражает в своем небольшом стихотворении чувство гордости за свою нацию и Родину. Художник слова из Башкирии обращается к тем, кто высказывает негативное отношение к России, и напоминает им о предопределенной участи тех, кто приходит столкнуться с нами с оружием. Как говорится, кто к нам с мечом придет, тот славы не найдет.