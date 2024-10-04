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Posted 4 октября, 14:57

Published 4 октября, 14:57

Modified 4 октября, 14:59

Updated 4 октября, 14:59

Поэт жёстко обратился к врагам из Башкирии

Поэт жёстко обратился к врагам из Башкирии

4 октября 2024, 14:57
Фото: 1MI
Стихотворное послание на «ту сторону» он разместил в Сети в пятницу, 4 октября.

Поэт из города Бирск Александр Хватков, который является участником Союза писателей Республики Башкортостан, выражает в своем небольшом стихотворении чувство гордости за свою нацию и Родину. Художник слова из Башкирии обращается к тем, кто высказывает негативное отношение к России, и напоминает им о предопределенной участи тех, кто приходит столкнуться с нами с оружием. Как говорится, кто к нам с мечом придет, тот славы не найдет.

Стихотворение — это проявление уважения к мощи своей страны и глубокой привязанности к родной земле, считают в Telegram-канале «Башкирский батальон». Пост с видеозаписью прочтения стихотворения автором собрал массу положительных откликов от подписчиков ресурса.

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Напомним, 4 октября в Уфе за дискредитацию ВС РФ осудили медиаменеджера уфимского издания. За серию постов женщину оштрафовали на ₽30 000. Известие об этом она получила, находясь в Турции.

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