Перевозки контейнеров выросли на 8,6% в январе–августе 2024 года

Posted 4 октября, 07:39
Published 4 октября, 07:39
Modified 1 ноября, 07:49
Updated 1 ноября, 07:49
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,9%, до 3,8 млн ДФЭ (перевезено 54,8 млн тонн грузов, +10,4%), в том числе:
— химикаты и сода — 538,4 тыс. ДФЭ (+0,4% к уровню января-июня 2023 года);
— лесные грузы — 397 тыс. (на уровне прошлого года);
— химические и минеральные удобрения — 332 тыс. (рост в 2 раза);
— автомобили и комплектующие — 322,1 тыс. (+8,8%);
— метизы — 293,4 тыс. (+4,5%);
— промышленные товары — 286,6 тыс. (+0,4%);
— машины, станки, двигатели — 261,1 тыс. (-9,1%);
— бумага — 241,5 тыс. (-1,7%);
— строительные грузы — 184,4 тыс. (рост в 1,3 раза);
— черные металлы — 139,7 тыс. (-19,5%);
— остальные и сборные грузы — 136,1 тыс. (+14,7%);
— зерно — 86 тыс. (+23,7%);
— цветные металлы — 84,4 тыс. (-4,6%);
— нефть и нефтепродукты — 69,1 тыс. (+12,8%);
— продукты перемола — 26 тыс. (рост в 2,2 раза);
— рыба — 24 тыс. (+7,8%);
— цветная руда и серное сырье — 20,8 тыс. (-1,3%);
— мясо и масло животное — 20 тыс. (+12,5%);
— картофель, овощи, фрукты — 9,1 тыс. (-12,1%);
— остальные продовольственные товары — 215,6 тыс. (+7,6%).
В августе во всех видах сообщения было перевезено 673,9 тыс. ДФЭ, что на 7,7% больше, чем в августе 2023 года.