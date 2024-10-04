Обнальщиков задержали в Башкирии

Posted 4 октября, 08:59
Published 4 октября, 08:59
Modified 4 октября, 11:21
Updated 4 октября, 11:21
В ходе расследования стало известно, что преступники организовали масштабное производство поддельных паспортов и других удостоверений личности граждан России, Беларуси и Киргизии. Эти документы использовались для незаконного оформления банковских карт, которые затем продавались на черном рынке.
По версии следствия, организованная группа действовала в составе двух самостоятельных ячеек, охватывающих не только Башкортостан, но и соседние регионы — Челябинскую, Свердловскую и Курганскую области. Это говорит о том, что преступный бизнес имел разветвленную сеть и высокую степень организации.
Следователи УМВД России по Челябинску уже возбудили уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ. В общей сложности 21 человек оказался под подозрением: кто-то из них занимал руководящие позиции, а кто-то исполнял функции исполнителей.