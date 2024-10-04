Обнальщиков задержали в Башкирии

По версии следствия, организованная группа действовала в составе двух самостоятельных ячеек, охватывающих не только Башкортостан, но и соседние регионы — Челябинскую, Свердловскую и Курганскую области. Это говорит о том, что преступный бизнес имел разветвленную сеть и высокую степень организации.