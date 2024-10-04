Нет тепла — звони в УК

Posted 4 октября, 04:53
Published 4 октября, 04:53
Modified 4 октября, 06:54
Updated 4 октября, 06:54
В 2024 году отопление будет включено как в социальных объектах, так и в многоквартирных домах. Глава администрации города Ратмир Мавлиев подписал соответствующее постановление, согласно которому руководители предприятий-поставщиков тепловой энергии должны начать подачу тепла в соответствии с заявками потребителей.
Однако не стоит ожидать, что тепло сразу же появится в домах.
— Со дня пуска тепла до момента, когда отопительные приборы начнут прогреваться, может пройти до трех суток, — отметил Мавлиев.
Это связано с тем, что система теплоснабжения в городе достаточно разветвленная и инертная.
Антон Тарасов, глава Дёмского района, также подтвердил, что с 4 октября начнется подача тепла в 378 многоквартирных домах района, из которых 308 имеют центральное отопление. Как стало известно, все необходимые процедуры по опрессовке систем отопления выполнены.
Специалисты советуют, если возникнут какие-либо проблемы, незамедлительно обращаться в управляющие организации.