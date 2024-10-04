mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 04:53

Published 4 октября, 04:53

Modified 4 октября, 06:54

Updated 4 октября, 06:54

В Уфе включают отопление

Нет тепла — звони в УК

4 октября 2024, 04:53
Фото: 1MI

В Уфе включают отопление

В Уфе начинается отопительный сезон, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии в пятницу, 4 октября.

В 2024 году отопление будет включено как в социальных объектах, так и в многоквартирных домах. Глава администрации города Ратмир Мавлиев подписал соответствующее постановление, согласно которому руководители предприятий-поставщиков тепловой энергии должны начать подачу тепла в соответствии с заявками потребителей.

Однако не стоит ожидать, что тепло сразу же появится в домах.

— Со дня пуска тепла до момента, когда отопительные приборы начнут прогреваться, может пройти до трех суток, — отметил Мавлиев.

Это связано с тем, что система теплоснабжения в городе достаточно разветвленная и инертная.

Антон Тарасов, глава Дёмского района, также подтвердил, что с 4 октября начнется подача тепла в 378 многоквартирных домах района, из которых 308 имеют центральное отопление. Как стало известно, все необходимые процедуры по опрессовке систем отопления выполнены.

Специалисты советуют, если возникнут какие-либо проблемы, незамедлительно обращаться в управляющие организации.

Зима близко: первый снег уже ждут в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Самую яркую за 100 лет комету увидят жители БашкирииУфимский прецедент перевернет всю интернет-торговлюЦены в уфимских кафе взлетели на 25%
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Отопительный сезон#Башкортостан#Отопление#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Теплоснабжение#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Дёмский район#Ратмир Мавлиев#Белебей#Мелеуз#Антон Тарасов#Министерство жилищно-коммунального хозяйства#Центральное отопление#Управляющие организации
Подпишитесь