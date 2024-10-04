Нет тепла — звони в УК

В 2024 году отопление будет включено как в социальных объектах, так и в многоквартирных домах. Глава администрации города Ратмир Мавлиев подписал соответствующее постановление, согласно которому руководители предприятий-поставщиков тепловой энергии должны начать подачу тепла в соответствии с заявками потребителей.