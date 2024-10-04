На РЭФ установят рекорд: карту России сделают из пластиковых крышечек — РЭО

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, как и в прошлом году, РЭФ начнется с дня молодежи, в рамках которого пройдут интерактивные сессии, ток-шоу. Этот день всегда очень активный и вовлеченный. В этом году волонтеры захотели сделать еще больше, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам и подтолкнуть отстающие регионы к строительству предприятий по обращению с ТКО.