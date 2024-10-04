На РЭФ установят рекорд: карту России сделают из пластиковых крышечек — РЭО

Posted 4 октября, 11:11
Published 4 октября, 11:11
Modified 4 октября, 11:11
Updated 4 октября, 11:11
Красные крышки будут использоваться для обозначения регионов, в которых еще не открыты предприятия по переработке отходов.
Как пишет издание 56orb.ru, идея авторов заключается в том, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам и побудить отстающие регионы к созданию предприятий по переработке отходов. Российский экологический оператор (РЭО) составил список из 14 таких субъектов. Форум будет проводиться в Подмосковье с 7 по 9 октября.
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, как и в прошлом году, РЭФ начнется с дня молодежи, в рамках которого пройдут интерактивные сессии, ток-шоу. Этот день всегда очень активный и вовлеченный. В этом году волонтеры захотели сделать еще больше, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам и подтолкнуть отстающие регионы к строительству предприятий по обращению с ТКО.
Денис Буцаев также отметил, что в апреле текущего года в подмосковном Егорьевске состоялось открытие крупнейшего в России завода по переработке пластика «ЭкоЛайн-Вторпласт» и завода по производству готовых изделий из вторичной гранулы «ЭкоПласт» группы «ЭкоЛайн», мощность которого составляет 60 тысяч тонн в год.
Денис Буцаев добавил, что инфраструктура по переработке пластиковых и других отходов активно развивается и в остальных регионах. Но есть 14 субъектов страны, которые совсем не выполняют дорожную карту по созданию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это Забайкальский край, Еврейская автономная область, Севастополь, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, а также Орловская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Омская, Астраханская, Свердловская, Ульяновская и Воронежская области. Буцаев выразил мнение, что молодые волонтёры пристыдят их с помощью красных крышечек.
Ежегодно в России образуется порядка 3,3 миллиона тонн отходов из пластика. Из них на переработку направляется 17%. Из-за малых габаритов крышечки практически не сортируются. И реализация различных экологических проектов является единственным способом сбора пластиковых крышек для переработки.